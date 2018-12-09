للخدمات الطبية بالقوات المسلحة

الدوحة - قنا:

احتفلت الخدمات الطبيّة بالقوات المسلحة بحصولها على شهادة الأيزو لإدارة الجودة /‏9001:2015/‏، وذلك بحضور العميد الركن (بحري) ناصر محمد الكعبي قائد الخدمات الطبية بالوكالة.

حضر حفل تسليم شهادة الأيزو السيد محمد شيخ المدير العام للشركة الاستشارية أيجس المانحة لشهادة الجودة، إلى جانب عدد من كبار الضباط في قيادة الخدمات الطبيّة.

ويعكس حصول الخدمات الطبية على هذه الشهادة مدى ملاءمة الخدمات الطبية التي تقدمها لباقي المؤسسات الطبية العالمية المرموقة من حيث جودة ونوعية الخدمات المقدمة لمنتسبيها.

وبهذه المناسبة أشاد العميد الركن (بحري) ناصر محمد الكعبي قائد الخدمات الطبية بالوكالة بفريق قسم الجودة، مثمناً الجهود والإنجازات التي تمكن من تحقيقها والتي تكللت بالحصول على هذه الشهادة العالميّة.