القوات الخاصة المشتركة تحتفل بتخريج ثلاث دورات تدريبية

الدوحة - قنا: احتفلت القوات الخاصة المشتركة بتخريج 3 دورات تدريبية حول الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب، والصاعقة، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة.

وشمل الحفل الذي أقيم بمنطقة زكريت تمريناً ختامياً شارك فيه جميع منسوبي الدورات الثلاث.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي أمس، أن الدورات الثلاث شملت: دورة الأمن الداخلي للضباط رقم 8 والتي انطلقت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي واستمرت 6 أسابيع، ودورة مكافحة الإرهاب رقم 10، التي انطلقت بتاريخ 13 سبتمبر الماضي واستمرت لمدة 12 أسبوعاً، ودورة الصاعقة للمرشحين رقم 14 والتي انطلقت بتاريخ 1 نوفمبر الماضي واستمرت لمدة 5 أسابيع.

وغطت الدورات جميع المواضيع التي تمكن الدارس من معرفة المواضيع المخصصة بمنهاج كل دورة وتم إجراء التمارين المخصصة لكل تمرين بشكل عملي، كما شهدت دورة الأمن الداخلي للضباط مشاركة قوات الأمن الداخلي (لخويا) في تدريب الدورة، فيما شارك في التمرين الختامي ضمن دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة رقم 58، عشرة ضباط من دولة الكويت الشقيقة.