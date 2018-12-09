رصد 30 مليون تباين جيني جديد

الدوحة-الراية: انطلقت أمس فعاليات اليوم الأوّل من المُؤتمر السنويّ الرابع للجينوم الوظيفي الذي ينظّمه مركز سدرة للطب، عضو مؤسّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المُجتمع، لمُناقشة آخر المُستجدات حول البيانات المُستخلصة من 12,000 جينوم كامل تمّ تحليلها ضمن برنامج قطر جينوم.

وبعد خضوع 6 آلاف عيّنة للتحليل، أعلن مركز سدرة للطب رصد ما يزيد على 30 مليون تباين جينيّ جديد، وهو ما سيُساعد في تعميق الفهم بالجينوم القطري والعربي، وتعزيز فحوصات حديثي الولادة وما قبل الزواج، والمُساعدة في اكتشاف علاجات جديدة لأمراض بعينها مثل السكري والأوعية القلبية.

حضر اليوم الأوّل من المؤتمر، الذي يستمرّ حتى 10 ديسمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة، أكثر من 400 مشارك. ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 خبير محلي ودولي مُتخصص في الجينوم الوظيفيّ والبيانات الضخمة. وسيعقد على هامش المؤتمر اليوم ورشة عمل تتناول موضوع النساء في مجال العلوم.

وقال البروفيسور كريستوف فون كالي، رئيس إدارة البحوث في مركز سدرة للطبّ: “شراكة مركز سدرة للطب مع قطر بيوبنك وقطر جينوم وغيرهما من الجهات مثل مؤسّسة حمد الطبية وكلية طب وايل كورنيل في قطر والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لا غنى عنها لإرساء أسس قوية للطب الشخصي في قطر وبناء إستراتيجية طموحة للطب الدقيق في قطر. والتحدّي الذي سيكون أمامنا الآن هو ترجمة الجهود الضخمة التي بذلتها قطر في مجال الطب الحيوي عبر هذه المُبادرة الوطنية المُتمثلة في إستراتيجية الطب الدقيق”. من جانبه، قال البروفيسور شافيير استيفيل، رئيس برنامج الطب الوراثي وعلم الجينوم في مركز سدرة للطب:”عادة ما كانت مشروعات رسم الخرائط المرجعية للجينوم تركّز بشكل كبير على سكان أوروبا وآسيا وإفريقيا، ومن ثم لم تنلْ السمات الفريدة للمنطقة والسكان العرب حظها الكافي من الفحص، بل ربما كان تمثيلها غائباً تماماً في بيانات الجينوم البشري المتوفّرة حاليّاً. ستُسهم جهودنا بقوة في فهم وتشخيص وعلاج أنواع الأمراض المُنتشرة بين سكان المنطقة العربية مثل السكري والأوعية الدموية والسرطان والحساسية والربو وغيرها من الأمراض، إذ يمكننا الآن تحسين فهمنا لجينات السكّان العرب. وفي ضوء حجم دولة قطر، فإنّ العينة الحالية التي تمّ تحليل تسلسلها وقدرها 12 ألف جينوم تعدّ واحدة من أكثر العينات التمثيلية من نوعها مقارنة بحجم السكان”.

وتقطع قطر من خلال هذا المُؤتمر خُطوة أُخرى على طريق بناء إستراتيجية للطب الدقيق في قطر، والتي أعلنت عنها صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر، في كلمتها خلال الافتتاح الرسميّ لمركز سدرة للطب يوم 12 نوفمبر الماضي. ومن المقرّر أن تُحدث إستراتيجية الطب الدقيق تحولاً في مجال الرعاية الصحية في قطر، وتدعم اكتشاف أسباب الأمراض، وتسهّل تطوير البحوث على مستويات عدّة، وتعزّز ابتكار سُبل جديدة لعلاج المرضى المُصابين بهذه الأمراض. كما يُمكن تطبيق الإستراتيجية على نطاق واسع لتشمل جميع العرب حول العالم، وليس فقط سكّان الشرق الأوسط الذين يفوق عددهم 400 مليون نسمة.