التجاري يعلن الانتهاء من ترتيب قرض مشترك

الدوحة- الراية:

أنهى البنك التجاري بنجاح ترتيب قرض مشترك غير مضمون لمدة ثلاث سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي .وقد تم تكليف بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك ميزوهو كمنسقين رئيسيين ومشتركين للقرض.

وتم إطلاق القرض بقيمة أولية قدرها 750 مليون دولار أمريكي وحظي باهتمام واسع من قبل السوق واختتم الاكتتاب بفائض بقيمة 975 دولار أمريكي، وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري والأداء والإدارة المالية للبنك التجاري. وقرر البنك إنهاء القرض بقيمته الأصلية البالغة 750 مليون دولار أمريكي، ما يعكس قوة البنك المالية وسيولته.

حصدت عائدات القرض هامش ربح قدره 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وسيتم استخدامها لسداد القرض السابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.

وفي تعليق على هذا النجاح قال السيد جوزيف آبرهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن الفائض في الاكتتاب بنسبة أكثر من 25٪ ووجود بنوك مهمة عالمية في القرض المشترك يعكس ثقة المجتمع المصرفي والمستثمرين الدوليين في قوة القطاع المصرفي في قطر. يقوم البنك التجاري بتنفيذ خطة البنك الإستراتيجية بشكل ثابت ولديه سجل حافل بإصدارات الصناديق الدولية والقروض، وهو ما ينعكس على الجودة والتنوع الجغرافي للبنوك المشاركة. أود أن أشكر البنوك المنسقة المشتركة والشركاء الآخرين لدعمهم في إجراء هذه الصفقة بنجاح.

وبالإضافة إلى البنوك المنسقة المشتركة، شاركت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك باركليز، وسيتي بنك، «كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت» وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات. وشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط كمدير للتنظيم، كما شارك بنك يونيكريديت وكريدي سويس (سويسرا)، وبنك الدوحة، ومورجن ستانلي، وبنك مجموعة استر AG كمنظمين للقرض.