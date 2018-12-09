QNB: الاقتصادات الناشئة تعزّز النمو العالمي

الدوحة - الراية:

توقع تقرير QNB أن يستمر التقارب الاقتصادي العالمي، وزيادة أهمية مجموعة العشرين كمنتدى للحوكمة مع تعزيز الأهمية النظامية للاقتصادات الناشئة الرئيسية في تحقيق الاستقرار المالي والنمو العالمي.

وقال في تقريره الأسبوعي إن الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وروسيا كانت أفضل دول مجموعة العشرين نمواً في القرن الحالي، وتحت قيادة هذه الدول، تمكّنت دول مجموعة بريكس ودول مجموعة ميست من تحقيق نمو أسرع بواقع 8.6 و2.4 مرة على التوالي من دول مجموعة السبعة من حيث القيمة الاسمية بالدولار الأمريكي، وتمثل مجموعة بريكس حالياً حوالي 27% من اقتصادات مجموعة العشرين، في حين تمثل دول ميست حوالي 5% من تلك الاقتصادات.

وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يُقر أن دول مجموعة بريكس ودول مجموعة ميست ستستمر في النمو بوتيرة أسرع من اقتصادات مجموعة السبعة، وخلال الفترة من 2019 إلى 2023، يُتوقع أن تنمو دول مجموعة بريكس ودول مجموعة ميست بوتيرة أسرع بواقع 2.2 و1.8 مرة من اقتصادات مجموعة السبعة، حيث ستمثلان 31% و6% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار الأمريكي لمجموعة العشرين.

وركز التقرير على العوامل الاقتصادية الكامنة وراء التأثير المتزايد لمجموعة العشرين، مشيراً إلى أنه مع التقدم الذي تحرزه الاقتصادات الناشئة الكبيرة واستمرارها في النمو بشكل أسرع من الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تتطور ديناميكيات مجموعة العشرين على نحو يجعل من المجموعة ترتيباً متزايد الأهمية للحوكمة الاقتصادية العالمية.

الانفراج الأخير

وأوضح البنك أن الانفراج الأخير في التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، والذي تحقق الأسبوع الماضي خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، يعتبر مجرد آخر تعبير عن الديناميكيات الجديدة للمجموعة وعن أهميتها كمنتدى اقتصادي، حيث قطعت مجموعة العشرين شوطاً طويلاً بالفعل منذ نشأتها في أواخر التسعينيات، ومن المتوقع أن تصبح أكثر محورية مع حدوث التقارب الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة العشرين تعتبر منتدى دولياً للحكومات ومحافظي البنوك المركزية لبعض أكبر الاقتصادات في العالم، والتي تعتبر ذات أهمية نظامية للنظام المالي الدولي، حيث تشمل عضويتها 19 دولة وكتلة واحدة، هي الاتحاد الأوروبي، ممثلة في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

وتتشكّل الدول الأعضاء من مجموعة الدول السبعة التقليدية: (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، ودول بريكس:(البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وبلدان ميست (MIST): (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا)، والأرجنتين، وأستراليا وكذلك المملكة العربية السعودية.

وتمثل مجموعة العشرين مجتمعة أكثر من 90% من الاقتصاد العالمي، ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فبينما كانت هذه النسبة مستقرة منذ الإنشاء الرسمي للمجموعة في عام 1999، فقد تغيّرت القوة الاقتصادية لبلدان مختلفة داخل المجموعة بشكل كبير، وفي الواقع، تضاءلت قوة مجموعة السبعة، في حين أن الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بقيادة بلدان بريكس وميست، قد ازدادت بشكل كبير.

قضايا الاستقرار

وأشار التقرير إلى أنه من اللافت للنظر أن مجموعة العشرين كانت قد أنشئت في البداية من قبل الدول الصناعية السبعة من أجل معالجة قضايا الاستقرار المالي الدولي المرتبطة بتأثيرات أزمة ميزان المدفوعات والديون في الأسواق الناشئة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وعندما تم إنشاء مجموعة العشرين، كان لا يزال ينظر إلى الاقتصادات الناشئة باعتبارها أهم مصادر الأزمة المالية الدولية.

ونوه التقرير بأن هذه النظرة تغيّرت بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية الكبرى (2007-2009)، عندما تم اختيار مجموعة العشرين كمنتدى مفضل لتنسيق جهود التعامل مع الأزمة، ثم تغير وضع مجموعة العشرين وبدأت الأنشطة تشمل قمة لرؤساء الدول أو الحكومات، وكانت قمة مجموعة العشرين لعام 2009 في لندن بمثابة لحظة فاصلة للتنسيق الاقتصادي العالمي، حيث تعهّدت الدول الأعضاء بتوفير 1.1 تريليون دولار لدعم تمويل التجارة والمنظمات المالية الدولية.

ومنذ ذلك الحين، تطوّرت مجموعة العشرين لتصبح المنتدى الرئيسي لمناقشة وتخطيط ومراقبة الاقتصاد العالمي، وعلى نحو هام، بدأ يُنظر إلى الاقتصادات الناشئة الممثلة في عضوية مجموعة العشرين على أنهم شركاء متساوون أو جزء من حل الأزمة التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة بدلاً من كونها مصادر للمشاكل المالية.