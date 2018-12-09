النشاط الاقتصادي يحفّز التشييد والبناء في 2019

الدوحة - الراية:

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مؤشرات عام 2019 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب.

وتوقع التقرير، أن ينعكس النشاط في البناء إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدّداً على أن فرص الاستثمار الواعدة في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. مشيراً إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، سيركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية.

وبيّن التقرير أن مشروع الموازنة سيركّز أيضاً على دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

مؤكداً على أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير ما سيدعم نموه بشكل إيجابي.

وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكّل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس، لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة.

وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.

وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهّزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسّناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2019.

وأضاف التقرير: إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسناً خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018، لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعاً أن ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسّن أداؤه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

الصفقات وأسعار الأراضي

وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «25 إلى 29 نوفمبر الماضي»، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية «67» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «191.7» مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «13» صفقة تقريباً.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، موضّحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1600» ريال، وسجّل في منطقة النجمة «1550» ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «900» ريال للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجّل في منطقة العزيزية «390» ريالاً كما سجّل في منطقة أم غويلينة سعر «1600» ريال للقدم المربّعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجّل في منطقة الثمامة سعر «410» ريالات للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال، وسجّل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /‏عمارات) و(الوكرة /‏ فلل)، «600» ريال، و»300» ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجّل سعر «210» ريالات.

كما بيّن المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «310» ريالات، وسجّل في منطقة الريان «365» ريالاً.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجّل سعر «390» ريالاً، وسجّل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالاً، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند «350» ريالاً للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجّل في منطقة الخيسة «350» ريالاً، وسجّل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالاً، وفي منطقة أم صلال علي «260» ريالاً للقدم المربعة.