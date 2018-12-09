قطر والولايات المتحدة تعززان الشراكة في الطاقة

الدوحة - الراية: اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس، بوزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الذي يقوم بزيارة عمل للدوحة. وقد تناولت المباحثات بين الطرفين العلاقات الثنائيّة ومختلف أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة، وتعزيز الشراكات القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكيّة في هذا المجال. حضر الاجتماع الوفد المُرافق للوزير بيري.

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