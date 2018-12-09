10 % حصة قطر للبترول للتنقيب في موزمبيق

الدوحة - الراية:

وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة تبلغ 10% في ثلاث مناطق تنقيب بحريّة في حوضي أنغوشي وزامبيزي في جمهورية موزمبيق.

وأشارت قطر للبترول إلى موافقة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية موزمبيق، وستكون الأطراف المشاركة في المناطق الثلاث هي إكسون موبيل (المشغّل) بحصة تبلغ 50%، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بحصة تبلغ 20٪، وشركة روسنيفت بحصة تبلغ 20٪، وقطر للبترول بحصة تبلغ 10%.

وأعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة إكسون موبيل، للمشاركة في استكشاف هذه الأحواض البحرية الواعدة في موزمبيق. مشيراً إلى أنّ هذا الاتفاق يشكل تطوراً هاماً بالنسبة لقطر للبترول حيث إنّه يمثل أول مساهماتها في فرص النمو الواعدة في جمهورية موزمبيق.

وأعرب عن أمله بنجاح أعمال التنقيب التي ستبدأ قريباً متطلعاً للعمل مع إكسون موبيل والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق وروسنيفت. مشيداً بالسلطات المحليّة في موزمبيق وشركاء قطر للببترول في هذه المناطق على دعمهم.

وقال سعادته إن هذا التوقيع يتماشى تماماً مع استراتيجية قطر للبترول، لتوسيع رقعة تواجدها الدولي من خلال الدخول إلى بلد جديد والتنقيب في مناطق واعدة تحمل إمكانات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية.

يذكر أن المناطق البحرية الثلاث هي A5-B التي تقع في حوض أنغوشي، وZ5-C و Z5-D اللتان تقعان في حوض زامبيزي، وهما حوضان غير مستكشفين. وتبلغ المساحة الإجماليّة للمنطقتين الواقعتين بحوض زامبيزي حوالي 10,200 كيلومتر مربع وتقعان في مياه يتراوح عمقها بين 200 و2,000 متر. في حين تبلغ مساحة المنطقة الواقعة بحوض أنغوشي حوالي 6,450 كيلومتراً مربعاً وتقع في مياه يتراوح عمقها من 1,800 إلى 2,500 متر.