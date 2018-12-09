حلول لإحداث تغيير إيجابي بالقطاع المالي

الدوحة - قنا: ‏

أكد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن الأكاديمية تلعب دوراً محورياً في تقديم الحلول العملية التي تساعد المؤسسات القطرية على اكتساب وتطبيق «المعرفة» التي من شأنها إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية قنا، إنه من خلال «ميثاق التميز» الذي أطلقته الأكاديمية، تم القيام بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات القطرية مثل بريد قطر، ومجموعة قطر للتأمين، والبنك التجاري في المشاريع التحويلية، حيث استطاعت الأكاديمية مساعدة هذه المؤسسات في اعتماد وتطبيق المعايير العالمية في مجال المبيعات وخدمة العملاء، وتحسين السلوك المؤسساتي، وتحديد وسد الثغرات في أدائها، بالإضافة إلى مساعدتهم في تصميم معاييرهم الخاصة التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تدريب موظفيها ومدرائها لضمان قدرتها على إحداث التغيير المنشود.

وأوضح الحر أن الأكاديمية تقدم مجموعة كبيرة من الحلول التعليمية التي تندرج في أطر تطوير الكفاءات، والتدريب، وتصميم البرامج حسب المتطلبات الخاصة للشركات والمؤسسات، أو تقديم البرامج الدولية لمنح الدرجات العلمية، لافتاً إلى أن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم على الاستثمار الفعال في بناء القدرات والخبرات من خلال مراكز التميز التابعة لها، كما تعتمد في تصميم الحلول للتحديات التي تواجهها بيئة الأعمال، على أبرز الخبراء الممارسين والمدربين المحترفين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن اعتماد الأكاديمية في برامجها ودوراتها التعليمية على توظيف أدوات مبتكرة ومنهجيات التعلم المناسبة.

وأشار إلى أنه استناداً إلى مهمتها لرفع معايير قطاع الخدمات المالية، فإن استراتيجية أكاديمية قطر للمال والأعمال تتمحور حول تنمية أعمال العملاء، وأبحاث السوق المعمقة، وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق، والمحافظة على نمو رأس المال البشري المحلي، بصرف النظر عن أهداف المبيعات المنشودة.

وبشأن خطط التطوير التي تعتمدها أكاديمية قطر للمال والأعمال، نوه الدكتور الحر إلى أن الأكاديمية تعتمد على مراكز التميز الخاصة بها، ومنها برنامج كوادر الذي يرعاه القطاع المالي وتدعمه وزارة المالية، ويهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي باستهداف الخريجين الجدد من التخصصات المالية والموظفين الجدد في القطاع المالي، وهناك أيضاً برنامج كفاءة، الذي يعمل على تطوير إطار لرفع القدرات وتدريب المهنيين في قطاع الخدمات المالية في الدولة، بما ينسجم مع التشريعات المنظمة لهذا القطاع، ومعهد قطر للمالية العامة، وبرنامج معيار التميز(COE)، وجامعة نورثمبريا.

وأوضح الدكتور الحر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال قامت بإطلاق العديد من المبادرات الموجهة لبناء القدرات مثل برنامج «كوادر» وبرنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي، حيث عملت بالتعاون مع قطاع الخدمات المالية على تدريب وتطوير الكفاءات في قطاع الخدمات المالية القطري، كما تعاونت الأكاديمية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم تعزيز الإدارة المالية العامة من خلال معهد قطر للمالية العامة.

ولفت إلى أن الأكاديمية قد قامت مؤخراً، وبالشراكة مع جامعة «نورثمبريا»، بإطلاق ثلاثة تخصصات أكاديمية تركز على قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أنه من خلال هذه الطروحات والأنشطة، تساهم أكاديمية قطر للمال والأعمال بعملية التحول الإيجابي للمؤسسات القطرية والعالمية الموجودة في دولة قطر من خلال تبني المعايير العالمية في هياكلها التنظيمية.

وشدد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، على أن الأكاديمية حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها، حيث قدمت أكثر من 13 شهادة دولية مع سبعة تخصصات فرعية، كما منحت شهادات في الإدارة التنفيذية لأكثر من 15 مديراً وقامت بتخريج أكثر من 19 ألف طالب في أقل من 10 سنوات، وتمكنت من نشر ستة أبحاث عامة خلال هذه الفترة.

أكد الدكتور خالد الحر أنه من خلال معهد قطر للمالية العامة وبالتعاون مع وزارة المالية يتم العمل على دعم وتعزيز الإدارة المالية العامة من خلال عدد من المسارات، مشيرا إلى أن هذه المسارات تشمل (وثائق السياسات العامة) والتي هي عبارة عن دراسات بحثية تحليلية معدة خصيصاً على مستوى دولة معينة أو على مستوى الدول، تركز على قضايا تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل مقارنة مع ممارسات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونوه إلى أنه بالتنسيق مع شبكة كبار المسؤولين المختصين في إعداد الموازنات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحت توجيههم، تتناول أوراق البحث الخاصة بالمعهد موضوعات تشمل أنظمة معلومات إدارة المالية العامة، وأنظمة إدارة الاستثمارات العامة، ووضع الميزانية القائمة على نتائج وأطر الإنفاق، والأدوار البرلمانية في عملية الميزانية، وآليات المساءلة والمحاسبة والخزانة، وغيرها.

ولفت إلى أنه من ضمن المسارات أيضاً (الندوات الإقليمية)، حيث يقوم معهد قطر للمالية العامة من خلال دوره كمنصة مركزية لتبادل المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بتنظيم مؤتمرات وندوات بحثية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طوال العام، وتعمل المؤتمرات والندوات بمثابة منتديات لاستعراض وتبادل الخبرات بين مسؤولي الوكالات المالية رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى بناء القدرات في المجال المالي.. وعلى هذا النحو، يستفيد الحضور من أبحاث واستعلامات السوق القيمة والمدروسة، التي يقوم بها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتتضمن المسارات كذلك (برنامج محو الأمية المالية)، وفي هذا الإطار يقوم معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع المسؤولين في المالية العامة على المستوى الإقليمي، والمجتمع الأكبر بما يتجاوز المهنيين العاملين في مجال المالية العامة، حيث يعمل على إشراك المسؤولين والمواطنين بانتظام في سلسلة من ورش العمل، وتهدف برامج محو الأمية المالية هذه إلى تحسين المعرفة المالية، من خلال التعريف بأدوات ومنهجيات للتعامل مع الأمور الخاصة بإدارة المالية العامة، ويتم تنظيم ورش العمل بهدف خلق التوعية حول القضايا المالية بين المسؤولين الحكوميين، وتنظيم ورش مبسطة لنشر الوعي المالي بين العامة والأشخاص العاديين، إذ تعتمد ورش العمل المعدة للمسؤولين الحكوميين، على إجراء مناقشات مالية عالية التقنية، ودورات تثقيفية.

أكد الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الأكاديمية تهدف من خلال ما تطرحه من برامج مالية إلى سد الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع المالي في قطر، ومن أجل استكمال الحلقة التعليمية للنهوض بالقطاع المالي في قطر، قامت بعقد شراكة مع جامعة نورثمبريا من أجل منح خريجي المدارس في قطر الفرصة لدراسة التخصصات المالية المتقدمة في الجامعة. ولفت إلى أنه تم تقديم في العام الأكاديمي الأول لخريجي المدارس الثانوية الذين يتطلعون للحصول على شهادة جامعية في التخصصات المالية، ثلاثة تخصصات لمنح الشهادات العلمية، وهي المحاسبة، والمالية وإدارة الاستثمار، والإدارة المصرفية والمالية الدولية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وقد تم تصميم جميع المساقات الأكاديمية بأسلوب يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة وبشكل يساعد الأكاديمية على تمكين المواهب الشابة من التعرف على المشهد المالي العالمي من كافة جوانبه. وشدد على أن المناهج والشهادات الأكاديمية للجامعة معتمدة من قبل المؤسسات والهيئات الأكاديمية والمهنية في العديد من دول العالم، مؤكداً الثقة في أن هذه المؤسسة التعليمية الرائدة ستكون المنصة المثالية التي ستتيح للطلاب اكتساب المهارات المتطورة في المجال المالي.. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا لتوسيع مرافق الجامعة وإضافة المزيد من التخصصات بما يتوافق مع احتياجات السوق.

وبشأن مدى التزام الأكاديمية ببرنامج كوادر والنجاحات التي حققها، أوضح الحر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تولي اهتماماً كبيراً لبرنامج «كوادر» لما يقدمه من فوائد كبيرة للشركات المحلية والبنوك من خلال منح موظفيها التدريب العالي الذي يوائم بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير قاعدة رأس مال بشري ذات مستوى رفيع يمكنها من المشاركة في تنمية قطاع الخدمات المالية على المستويين الوطني والإقليمي، ويحظى البرنامج برعاية أكبر للشركات والبنوك القطرية إلى جانب الدعم المميز الذي يلقاه من قبل وزارة المالية.

وشدد على أن خريجي الدورات السابقة من برنامج كوادر، استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم في الوظائف والمناصب التي يشغلونها والمساهمة في استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني مما يؤشر إلى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه المنشودة، معرباً عن التطلع إلى مزيد من الإنجاز والنجاح من خلال تأهيل أفواج جديدة من الطاقات القطرية الشابة لتأخذ دورها في نهضة وتقدم اقتصادنا القائم على المعرفة وصولاً إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.