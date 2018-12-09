قطر غاز تستعرض استراتيجية توسيع الإنتاج لـ 5 سنوات

الدوحة - الراية:

عقدت شركة قطرغاز أول اجتماع سنوي بموظفيها بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بعد عام من الدمج الناجح مع شركة راس غاز، مشيرة إلى أن الاجتماع السنوي بمثابة منتدى مفتوح للموظفين للتحاور مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا بالشركة فيما يختص بأداء الشركة لعام 2018 وأهدافها الاستراتيجية للفترة المقبلة، وعرض إنجازات الشركة.

وخلال الاجتماع، عرضت إدارة التخطيط المؤسسي الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تشمل توسيع واستدامة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضمان جاهزية محطات الإنتاج للتشغيل؛ وإنجاز تكامل أنظمة قطرغاز الإدارية (QGMS) والتنفيذ الفعّال لهذه الأنظمة للمحافظة على الأداء المتميز؛ إلى جانب تحقيق أهداف التوطين من خلال استراتيجية التقطير القائمة على المهارات، في حين جذب واستبقاء كوادر العمل المؤهلين للحفاظ على مستويات المهارات والخبرات المثلى في العمليات.

كما تشمل قائمة الأهداف الإستراتيجية تحسين التشغيل والموثوقية والاستخدام الأمثل لمحطات الإنتاج وذلك لتحقيق القدرة الكاملة لها وتلبية متطلبات التوريد؛ وتعزيز ثقافة الاعتماد على الموثوقية على جميع مستويات الشركة لزيادة الكفاءة؛ وتعظيم الإيرادات عن طريق دخول أسواق جديدة؛ وتعزيز رضا العملاء مع الاحتفاظ بالمستوى العالي للأداء التعاقدي والمالي؛ واكتساب ميزة تنافسية من خلال المرونة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات الشركة في عام 2018 في عدد من المجالات الرئيسية بما في ذلك السلامة والصحة والأداء البيئي (SHE)؛ والكوادر المهنية عالية الكفاءة؛ كفاءة وموثوقية عمليات التشغيل؛ إرضاء العملاء والأداء المالي.

وحافظت قطرغازعلى أداء قوي في قطاع السلامة والصحة والأداء البيئي، في مجال تقليل مستويات الاحتراق؛ وفازت بجائزة قطر للاستدامة المرموقة لمرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن؛ ونجحت في تحقيق أفضل أداء للسلامة في العمليات بدون وقوع أي حوادث ذات عواقب عالية محتملة؛ وقامت بإنجاز الأعمال الإنشائية لمحطة جديدة لإعادة تدوير المياه بنجاح في مصفاة لفان 2 وذلك للحد من استهلاك المياه ومنع تسرب المياه الصناعية المعالجة إلى البحر.

أما بالنسبة لكفاءة وموثوقية عمليات التشغيل، فقد حقق إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام الكميات المستهدفة مع الحفاظ على أداء موثوق قوي بنسبة 97.6٪، كما حققت الشركة مستويات عالية من الموثوقية لعمليات مصفاة لفان بنسبة 99.7 ٪ التي تجاوزت الأهداف المحددة لهذا العام؛ بالإضافة إلى إنجاز ثلاث عمليات صيانة بسلامة؛ وتوقيع عقد التصميم الهندسي لمشروع توسيع حقل الشمال وعقد هندسة البناء والمشتريات والتشييد لخطوط الأنابيب لمشروع برزان.

كما شملت الإنجازات توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل (22 عامًا) مع شركة «بتروشينا» وتسليم الشحنات الأولى إلى شركة بتروبنغلا في بنغلاديش وإلى شركة باوليان غاز في سنغافورة. وفيما يتعلق برضا العملاء، حافظت قطرغاز على مرونتها المتميزة دون أي تأخير في تسليم شحناتها إلى العملاء.

وبعد استعراض الإنجازات الرئيسية للشركة لعام 2018، بدأ الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وفريق الإدارة العليا بالشركة في تلقي استفسارات موظفي الشركة حول العديد من الأمور المتعلقة بالعمل.

وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر.

ونجحت قطرغاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 31 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية.

ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطرغاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويضمن توافر مصدر طاقة فعّالاً للدولة ويفتح أسواقاً جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. بالإضافة إلى إدارة 14 خطاً لإنتاج الغاز الطبيعي المسال منها 6 خطوط ضخمة بسعة قدرها 7.8 مليون طن سنوياً، تقوم شركة قطرغاز بإدارة مشروع «استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن» وغاز الخليج وراس لفان للهيليوم وإدارة مصفاة لفان 1 و2، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، وعمليات محطة راس لفان.