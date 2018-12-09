قطر روضت آثار الحصار الاقتصادية والمالية

عواصم - وكالات:

ثبّتت «ستاندرد آند بورز» الأمريكية التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند (-AA)، ورفعت نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرّة، معربة عن توقّعها بتسارع نمو الاقتصاد بين عامي 2018 و2021، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لقطر تعكس بشكل أساسي رأيها بأن الدوحة ستواصل تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية السلبية للحصار المفروض عليها منذ يونيو 2017 . وأكدت ستاندرد آند بورز أن قطر تمكنت بشكل فعّال من ترويض آثار الحصار على الروابط الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل وتوقعت أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر في الفترة من 2018 إلى 2021، إلا في حالة حدوث انخفاضات أكبر في أسعار النفط فيما قدرت أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لقطر 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2021 بينما تتوقع أن تهبط أسعار النفط والغاز في تلك الفترة. وأشارت المؤسسة المتخصصة بالتصنيف الائتماني إلى أن ميزانية حكومة قطر عادت إلى تسجيل فائض في 2018، وتوقعت أن يبقى المستوى المرتفع للأصول الحكومية العامل الجوهري لقوة التصنيف.

من جهة ثانية توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 3.3%، علماً بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017. ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية، استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلاً نحو 4.3%، مع توقعات بتباطؤ الناتج المحلي في 2020 بنسبة 2.3%.

وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين. وفي نوفمبر الماضي، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمئة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمئة في 2017.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% إلى 204.4 مليار ريال، مقابل 199.3 مليار ريال بنفس الربع من 2017.

وبشأن معدلات التضخم، قالت كابيتال إيكونوميكس إن معدل التضخم في قطر سيرتفع بنسبة طفيفة العام الجاري ليصل إلى 0.5%، مقابل 0.4% في 2017.

وأشارت إلى أن من المرجح تسارع نمو معدل التضخم إلى 1.5% في العام المقبل، على أن يسجل 1.8% في 2020.