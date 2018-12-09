قائد «قطر تيم» يتصدر مونديال الدراجات المائية

باتايا - الراية :

سجل بطلنا العالمي وليد محمود الشرشني نجم فريق “قطر تيم” انطلاقة أكثر من رائعة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية (كأس ملك تايلاند) التي تقام على شاطئ جومتين في مدينة باتايا بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ونجح الشرشني في تصدر منافسات اليوم الأول بمجموع المرحلتين الافتتاحيتين حيث حل ثانياً في المرحلة الأولى، ثم ضاعف تألقه وخطف الصدارة في المرحلة الثانية.

هذه النتائج الرائعة التي سجلها فريق الأدعم رفعت سقف طموحات الوفد القطري المشارك في مونديال الدراجات المائية، ليس فقط من أجل المنافسة على الصعود إلى منصات التتويج بعد السباق الختامي مساء اليوم الأحد، ولكن أيضاً من أجل المنافسة على المركز الأول تحديداً لأن الشرشني يستحق ذلك بالفعل عطفاً على المستويات التي قدمها في اليوم الأول فضلاً عن تحضيراته الرائعة لهذه البطولة.

ويخوض الشرشني هذه التحديات المثيرة تحت مظلة نادي الدوحة للرياضات البحرية ويحظى برعاية مؤسسة سبيد مارين لتكون مشاركته الرابعة في البطولة حافلة بالنجاحات بصعوده لمنصة التتويج للعام الثاني على التوالي رغم المنافسة القوية التي يواجهها من أبرز نجوم فئة “برو ران أباوات جي بي” (PRO RUNABOUT GP) التي يشارك فيها.

أما عن تفاصيل السباق الذي أقيم بالأمس على مرحلتين فقد حفل بالندية والإثارة منذ بدايته وحتتى نهايته كما كان متوقعاً وواجه بطلنا العالمي منافسات شرسة من أبطال اليابان واندونيسيا واستراليا وكوريا والدانمارك وفرنسا والتايلاند والإمارات المشاركين في هذه البطولة لينجح في خطف المركز الثاني خلال المرحلة الأولى، ومع انطلاقة المرحلة الثانية وضحت رغبة بطلنا العالمي في خطف الصدارة منذ البداية حيث نجح في خطف الصدارة مع الانطلاقة الأولى وحافظ عليها حتى النهاية.

وفي أول رد فعل له عقب انتهاء منافسات المرحلة الثانية أكد صلاح المناعي نائب رئيس نادي الدوحة للرياضات البحرية رئيس الوفد القطري المشارك في البطولة أن سعادته لا توصف بهذه النتيجة الرائعة التي حققها بطلنا العالمي وقال إن السباق جاء مثيراً وحماسياً منذ بدايته وحتى نهايته لأنه يضم نخبة من أفضل المتسابقين على مستوى العالم.

وقال المناعي: هؤلاء المتسابقون يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد ويعرفون أيضاً قيمة بطل الأدعم كمنافس شرس على صدارة الترتيب العالم ليس فقط لأنه حقق المركز الثالث في مونديال العام الماضي ولكن أيضاً لأنه يمر بفترة رائعة من التركيز الفني والبدني.