اتحاد السيارات يدخل عالم القيادة الذكية

سانت بترسبورج ـ الراية :

توصل وفد اتحاد السيارات والدراجات النارية في مدينة سانت بترسبورج الروسية برئاسة عبدالرحمن المناعي، إلى اتفاق بخصوص تنظيم قطر لبطولة القيادة الذكية، كأول دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط تنظم هذه البطولة الوليدة، والتي من المنتظر أن يتواكب موعدها مع أسبوع المرور في قطر، وذلك بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي على الموعد النهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد برئاسة عبد الرحمن المناعي وعبد الرزاق الكواري أمين السر العام بالاتحاد مع تينا ثورنر مسؤولة سباقات منافسة القيادة الذكية بالاتحاد الدولي للسيارات “FIA“ التي قدمت شرحاً وتقريراً مفصلاً عن هذه البطولة الذكية التي تمت تجربتها لمدة 3 سنوات في الدول الأوروبية وكانت نتائجها إيجابية، مما دعا شركات التأمين إلى مساعدتهم، خاصة أن الهدف من هذه البطولة يتمثل في قيادة آمنة والتقليل من خطورة الحوادث المرورية.

ويندرج برنامج القيادة الذكية تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون معها، وستتكون البطولة الجديدة من 20 جولة مدة كل جولة أسبوع، وسيقوم الاتحاد الدولي للسيارات بتكريم البطل شأنه شأن أي بطل في الفروع الأخرى من السيارات في نهاية الموسم.

ويتطلب من المشاركين في بطولة القيادة الذكية، التركيز الشديد والانتباه واختبار كفاءة تحسين أداء ومهارات السائقين العاديين في الشوارع عن طريق وضع جهاز خاص في السيارة وربطه بالهاتف المحمول عبر برنامج مخصص لهذه المسابقة تتم متابعته في غرفة العمليات الفنية في الاتحاد الدولي، وستكون هناك نتائج عن سلوك السائق بعد استقبال المعلومات من الجهاز الموجود بالسيارة.

من جانبه.. أبدى عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية إعجابه بتجربة القيادة الذكية وإقامة بطولة دولية خاصة بها، مشيراً إلى أنه من الجيد أن تكون قطر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي ستنظم هذه البطولة وتستخدم هذه التقنية.

وأشار المناعي إلى أن قطر ستنظم بطولة محلية للتجهيز للبطولة الدولية التي ستنظم الدوحة إحدى جولاتها، وسيتم مشاركة عددٍ من أبطالنا السائقين كسفراء لنا في استخدام هذه التقنية الجديدة، مشدداً على أهمية البطولة المحلية للإعداد والتجهيز للبطولة الدولية.

مشاركة قطرية في البطولة الإلكترونية للبلاي ستيشن

عقد وفد الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية اجتماعاً مع ستيفان فليستري مدير التسويق بالاتحاد الدولي للسيارات، وذلك لمناقشة مشاركة الاتحاد القطري في البطولة الإلكترونية “جرانت ريزمو بلاي ستيشن” التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وأكد عبد الرزاق الكواري أن فكرة البطولة عبارة عن المشاركة في سباق سيارات بعدها سيتم تصفية المتنافسين وتأهل الفائزين وتقسيمهم على مرحتلين من خلال قارة كل دولة، ثم بعد ذلك سيتم تجميع المتنافسين من كل دولة لتكوين فريق واحد لنوع محدد من السيارات يتم اختياره من قبل المتسابقين.

وأشار عبد الرزاق الكواري إلى أن البطولة الإلكترونية تساعد في التسويق بالنسبة للدول ومنشآتها.