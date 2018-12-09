beIN تضع مشاهديها في قلب ملاعب كأس آسيا

متابعة - صابر الغراوي:

نظّمت مجموعة قنوات beIN SPORTS الإعلامية جولة تعريفية لكافة وسائل الإعلام المحلية داخل مقرها للتعرف على آخر التحضيرات وأهم الاستعدادات لنقل نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير المقبلين.

وتضمنت هذه الجولة التي امتدت لثلاث ساعات كاملة تفقد كافة مرافق القناة واستوديوهاتها ومكاتبها ومراكز البث، وتم خلالها إطلاع الإعلاميين على برنامج القناة بشكل عام في الظروف العادية، فضلاً عن برنامجها اليومي خلال فترة كأس آسيا بشكل خاص.

وكشفت المجموعة خلال هذه الجولة عن الخطوط العريضة لخطة التغطية الحصرية والتي تتيح للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة المحتويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع أكثر من 270 ساعة من التغطية المباشرة للبطولة، بالإضافة إلى 20 ساعة من البرامج الحصرية بما في ذلك الأفلام الوثائقية على الفرق العربية الـ 11 المشاركة في المسابقة.

وسيقدم نجوم وخبراء beIN من مختلف أنحاء المنطقة مقابلات حصرية مع ضيوف مميزين من 21 استوديو خصصت لهذه البطولة، إضافة إلى 51 مباراة تبث مباشرة مع تعليقات باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن ألا تفوت عشاق كرة القدم أي لحظة من لحظات هذه البطولة المنتظرة.

وقام عددٌ من قيادات مجموعة beIN بمرافقة كافة وسائل الإعلام في هذه الجولة وهم دنكن واكنشاو مدير البرامج وجوناثان وايتهيد المستشار الرياضي ومحمد عمور مدير الأخبار ومحمد جفال المنتج التنفيذي لكرة القدم، فضلاً عن علي الشرشني وحنان المهندي ودانيال رضوان وياسر حمدي، حيث تولت هذه المجموعة مهمة شرح تفاصيل التحضيرات للبطولة وردت على كافة الاستفسارات التي طرحها الإعلاميون.

وكانت بداية الجولة التعريفية من داخل قناة beIN SPORTS الإخبارية غير المشفرة والتي ستخصص برنامجين للبطولة على شاشتها أحدهما صباحي والآخر مسائي فضلاً عن أخبار البطولة التي تقدم بشكل دوري خلال نشراتها الإخبارية على رأس الساعة.

وبعد ذلك انتقل الجميع إلى مركز البث الرئيسي للمجموعة بشكل عام والذي يتم من خلاله تحديد خريطة البث اليومي لكافة المباريات والأحداث والبرامج سواء من داخل القناة أو من خارجها.

أما الجولة الأهم والأكبر والتي نالت الوقت الأطول فكانت تلك التي قام بها رجال الإعلام داخل كافة استوديوهات القناة سواء تلك الاستوديوهات التي تم تجهيزها خصيصاً لمباريات بطولة أمم آسيا، أو حتى تلك الاستوديوهات الخاصة ببقية الدوريات الكبرى التي تنقلها مجموعة قنوات beIN SPORTS الإعلامية، من بينها استوديو الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي وغيرها.

وكان مسك ختام هذه الجولة عبارة عن لقاء خاص بين الإعلاميين ونخبة من أشهر وأفضل المحللين والمذيعين بقنوات beIN SPORTS الإعلامية والذين تنتظرهم الجماهير العربية والآسيوية في الإطلالة المرتقبة للتعليق على المنافسات. وضمت كتيبة نجوم المجموعة كلاً من أيمن جادة ومحمد سعدون الكواري وعلي محمد علي وإبراهيم خلفان ومبارك مصطفى وأحمد خليل وحفيظ دراجي والدكتور طارق الجلاهمة وعدنان حمد.

وامتدت الجلسة الخاصة بين الإعلاميين ونجوم القناة لفترة زادت على الساعة تحدث خلالها المحللون والمذيعون عن أهم ذكرياتهم عن البطولة الآسيوية وآخر تحضيراتهم لانطلاقة هذا الحدث الكبير بحثاً عن الظهور بأفضل صورة ممكنة.

مبارك مصطفى:

انتظروا تغطية استثنائية

وصف مبارك مصطفى نجم الكرة القطرية السابق منافسات بطولة أمم آسيا بالاستثنائية، وقال إن تغطية مجموعة beIN ستكون استثنائية أيضاً على قدر هذا الحدث الكبير. وأضاف: ندرك مدى أهمية هذه البطولة بالنسبة للمنطقة العربية لذلك فإن لدينا إصراراً كبيراً على الظهور بأفضل صورة ممكنة، الأمر الذي سيجعلنا نستعد مبكراً لهذا الحدث وكل ما نتمناه هو أن تتمكن المنتخبات العربية من تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بأسماء هذه المنتخبات، لأن نجاحها يضاعف من نجاح beIN في تغطية الحدث الرياضي الكبير.

حفيظ دراجي:

نحترم حقوق مشاهدي beIN

أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي على ثقته في قدرة قنوات beIN على تحقيق أكبر نسبة نجاح ممكنة خلال نهائيات أمم آسيا، مشيراً إلى أن الجميع داخل القناة يحترم المشاهدين وحقهم في الحصول على أفضل خدمة ممكنة. وقال دراجي: أنا شخصياً مستعدٌ تماماً لهذا الحدث وسأكثف من تحضيراتي خلال الأيام القليلة التي تسبق انطلاقة البطولة حتى أكون عند حسن ظن الجميع بي وكل ما أتمناه هو أن يكون التوفيق حليفاً للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

محمد جفال:

أسماء جديدة تنضم لكتيبة المحللين

أكد محمد جفال المنتج التنفيذي لكرة القدم في beinsports أن جميع المنتخبات المشاركة في كأس آسيا ستحظى بمتابعة دقيقة وتغطية كبيرة ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك محللون أيضاً لمعظم الفرق المشاركة. وقال جفال: سيكون هناك أيضاً بعض الأسماء الجديدة التي ستنضم لكتيبة المحللين وأبرزها الأردني عبدالله أبوزمع، واللبناني جمال الحاج، كما سيتواجد أيضاً التونسي نبيل معلول مدرب نادي الدحيل، في ظل فترة توقف الدوري القطري خلال البطولة.

د. طارق الجلاهمة:

حزين على غياب الأزرق عن العرس الآسيوي

أكد الدكتور طارق الجلاهمة المحلل بقنوات beIN أنه لن يجد صعوبات كبيرة في التحضير لانطلاقة بطولة أمم آسيا، مشيراً إلا أنه يملك من المعلومات والخبرات ما يساعده على التحضير لهذا الحدث بأفضل صورة ممكنة.

وقال الجلاهمة: رغم حزني الشديد لغياب المنتخب الكويتي عن هذا العرس الكروي الكبير، إلا أن العدد الكبير للمنتخبات العربية المشاركة سيكون بمثابة التعويض الكبير عن غياب الأزرق وأتمنى أن أشاهد أكثر من منتخب عربي ينافس على لقب البطولة.

محمد سعدون الكواري:

beIN على أهبة الاستعداد

أكد الإعلامي القطري الشهير محمد سعدون الكواري أن جميع المؤشرات التي تسبق انطلاقة أمم آسيا توضح مدى جاهزية مجموعة beIN لتقديم بطولة استثنائية تليق بقوة المنافسة من ناحية وباسم beIN من ناحية أخرى.

وقال الكواري: beIN تكون حاضرة دائماً في مثل هذه المناسبات الكبرى وأؤكد أن المجموعة على أهبة الاستعداد من الآن، وأنا شخصياً لا أشعر بأي قلق بسبب ضغط المباريات في تلك الفترة ما بين كأس آسيا والدوريات الخمسة الكبرى لأننا تعودنا على مثل هذه الضغوط ونركز على تحقيق أكبر نسبة نجاح ممكنة مهما كانت الضغوط والتحديات.

أحمد خليل:

الأدعم قادر على إسعادنا

أعرب نجمنا السابق أحمد خليل عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأدعم على تقديم أفضل المستويات الممكنة خلال أمم آسيا، مشيراً إلى أن الفريق يمر بحالة فنية وبدنية رائعة، رغم اعترافه في الوقت نفسه بأن الوديات ليست لها علاقة بالمنافسات الرسمية.

وقال خليل: رغم أنني سأكون منشغلاً بنتائج الأدعم وبقية المنتخبات العربية، إلا أن هذا لن يمنعني على الإطلاق من التركيز في عملي مع beIN حتى أساعد زملائي في تقديم صورة رائعة للمجموعة الأروع خلال منافسات البطولة.

علي محمد علي:

جاهز للتعليق على المونديال الآسيوي

أعرب المعلق المصري الشهير علي محمد علي عن ارتياحه الشديد لتحضيرات مجموعة beIN لنقل فعاليات بطولة كأس أمم آسيا، وقال إنه على الرغم من عدم وجود ترتيبات خاصة وتحضيرات مختلفة إلا أن beIN عودت مشاهديها دائماً على التميز والإبداع في كافة التحديات الكبرى. وقال علي في حديثه للإعلاميين: بدأت بالفعل في التجهيز لهذه البطولة بشكل تدريجي، سعياً وراء الظهور بأفضل صورة ممكنة، وخلال الأسبوع الأخير الذي يسبق الانطلاقة الرسمية سأكثف من تحضيراتي. وتابع: أصبحت أملك خبرات كبيرة في بطولات أمم آسيا لأنني أعلق على هذه البطولة منذ نسخة 2004 وبالتالي فإن تواجدي في بطولة العام الحالي ستكون الخامسة لي على التوالي.