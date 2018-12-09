إذاعة قطر.. 50 عاماً معرفة وتنويراً

كتب - محمود الحكيم:

تحتفل اليوم إذاعة قطر باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وخلال هذه الأعوام الخمسين صنعت الإذاعة تاريخاً من المهنية والمصداقية في فضاء العمل الإعلامي، وخطت مسيرة تمتد على طول خط الإبداع والتنوير. خمسون عاماً وهي تضيء العقول وتسعد القلوب وتملأ الزمان والمكان بالقيمة والنبض والحياة، فكم تربت أجيال على صوتها الصداح، وكم استيقظ صباح الدوحة على شقشقات صوتها الصحو الرقراق، وكم نام ليلها على نواعم أثيرها الغض الرفيف.. وقد رصدت الراية في ملفها أهم المحطات في سيرة ومسيرة إذاعة قطر خلال هذا التقرير.

في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 1968، انطلق صوت إذاعة قطر عبر الأثير ليعلن ميلاد صوت الناس ونبضهم ومنارة إشعاع المعرفة والأدب والفن والسياسة والحياة. بدأ البث بخمس ساعات للإرسال على فترتين إحداهما صباحية مدتها ساعة ونصف الساعة والأخرى مسائية مدتها 3 ساعات ونصف الساعة وينتهي الإرسال في الثامنة والنصف مساء. وقد بدأت الإذاعة بعشرين موظفاً قامت على أكتافهم وبهمتهم تلك الإذاعة الوليدة، وبعد عام واحد تضاعف عدد ساعات البث إلى تسع ساعات ثم أصبح 13 ساعة ونصف الساعة في العام 1970 ، وفي العام 1982 أصبح 19 ساعة إلى أن أصبح على مدار الساعة في العام 2003 الذي صادف ذكرى مرور 35 عاماً على تأسيسها.

ومن أوائل العاملين في إذاعة قطر، طاهر الشهابي الذي كان أول مدير لها ومحمود توفيق الشاهد أول مراقب برامج ومحمد تيسير عقيل مؤسس قسم الموسيقى وفتحي ديب نمر مؤسس المكتبة الموسيقية ود. حسن رشيد أول مذيع قطري، كما كان من أوائل العاملين بالإذاعة محمد جاسم المعضادي وهو أول قطري يعيّن كبيراً للمذيعين، وفوزي الخميس وزهير قدورة وناصر بن مهدي الدوسري وغازي حسين وحمد محسن النعيمي وماهر الريس وصلاح خليفة وسعاد حسن وغيرهم. كما كانت الإذاعية عائشة حسن أول مذيعة قطرية رسمياً. وكان عبدالرحمن بن سيف المعضادي أول مدير قطري للإذاعة من العام 1975 إلى 1995، وكان عبد العزيز ناصر أول مراقب قطري للموسيقى والغناء، وكان عبدالله الغالي المري أول مقدم لبرامج البادية والشعر النبطي، وقاسم عبدالله العمادي أول مراقب قطري للأقسام الهندسية، وعبدالله إبراهيم الحاج أول مراقب قطري للأخبار. بينما كانت أول عربة نقل خارجي ماركة « كمر « تم تجميع معداتها الإذاعية بالجهود الذاتية.

ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمتها إذاعة قطر ولاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً: « قطر على طريق البناء « وهو أول برنامج قطري تبثه الإذاعة يوم افتتاحها تقديم زهير قدورة واستمر 25 عاماً. وبرنامج « مساكم الله بالخير « تقديم حسن رشيد وغازي حسين ، وكذلك برنامج « سوالف إمسيان» وبرنامج « حول العالم « من تقديمهما أيضاً ، وبرنامج « نحن معك « تقديم عائشة حسن ، و» ما يطلبه المستمعون « من تقديمها أيضاً، وبرنامج « سياسة وسياسيون « تقديم محمد المعضادي، بالإضافة لبرنامج « وطني الحبيب صباح الخير « والذي قدمه عددٌ من المذيعين اللامعين على مر تاريخه وبرنامج « مساء الدوحة « الذي قدمه مجموعة مميزة من المذيعين والمذيعات أيضاً. وقد طورت إذاعة قطر من مخططاتها البرامجية عبر السنين حتى أصبحت حالياً تنتج جميع برامجها ولا تستورد أي برامج من الخارج وهذا في حد ذاته إنجاز يستحق الإشادة.

ومن أهم الجوائز التي حصدتها الإذاعة خلال مسيرتها.. الجائزة الذهبية لبرنامج المنوعات « أهل الطرب من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون لعام 2010 ومن نفس المهرجان لنفس العام حصدت ذهبيتين أخريين و3 فضية في البرامج والدراما، كما حصدت عدة ذهبيات مهمة من نفس المهرجان عبر السنوات المتعاقبة من أهمها الجائزة الذهبية للدراما الاجتماعية « هضايم « 2012، والجائزة الذهبية للدراما التاريخية مسلسل « الفاتح صلاح الدين 2014 « والجائزة الذهبية للبرامج الحوارية « قضايا ساخنة» 2016 ، ومن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حصدت العديد من الجوائز الذهبية والفضية من أهمها الجائزة الذهبية لبرامج القضية الفلسطينية برنامج « زهرة المدائن « لعام 2016.