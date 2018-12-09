إذاعة قطر مسيرة طويلة من الإبداع والريادة

أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطريّة للإعلام، أن إذاعة قطر مسيرة طويلة ومتواصلة من الإبداع والتحديث والريادة والتطوير سكنت بيوتنا ووجداننا وتركت أثراً ملموساً في ثقافتنا ووعينا وشكلت بما تزخر به من مواد إذاعيّة نادرة جانباً من ذاكرة ووجدان المجتمع القطري. وقال سعادته بمناسبة احتفالنا بمرور خمسين عاماً على أول بثّ للإذاعة في الخامس والعشرين من شهر يونيو من العام 1968، إن إذاعة قطر وخلال فترة زمنيّة قصيرة من عمرها المديد استطاعت أن ترسّخ جذورها لدى مستمعيها في الداخل والخارج عبر تطوير خدماتها وإثراء برامجها وفق رؤية ترتقي بذائقة المُتلقي وتتفق مع معايير العمل المهني الإذاعي مواكبة للتطوّرات والمستجدّات ومنسجمة في الوقت ذاته مع هُوية وقيم مجتمعها. مضيفاً: لقد كان لتضافر جهود وتواصل إسهامات المؤسسين والمبدعين والمطوّرين الذين تعاقبوا على شؤون إذاعة قطر الإدارية والبرامجية والإخبارية والهندسية والموسيقية والتراثية وغيرها خلال مسيرتها المهنيّة الطويلة الفضل في ان تتبوأ مكانتها المميزة في سماء الاذاعات الخليجية والعربية. وبين ثنايا هذا الجهد التوثيقي صفحات تتيح للقارئ الاطلاع على جوانب من جهود وعطاء بل ومعاناة هؤلاء الروّاد الذين أسهموا دون كلل أو وهن في تأسيس وقيام هذا الصرح الإعلامي الذي نفخر به اليوم جميعاً، فكل التقدير والعرفان لهم والتحيّة لكافة العاملين بالإذاعة على اختلاف مواقعهم وإسهاماتهم في مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات لإذاعة قطر.

قيادات إعلاميّة

وتابع سعادته قائلاً: في هذا المقام من الأمانة الإشادة برؤى وأدوار وجهود قيادات إعلامية وطنيّة حملت مبكراً مسؤولية رسم السياسات الإعلاميّة لدولة قطر والإشراف على تنفيذها، وما تعزّز من إنجازات في قطاع الإذاعة اليوم ثمرة من تراكم جهود وإخلاص وتفاني هذه الكفاءات والخبرات الوطنيّة. فسعادة الدكتور عيسى بن غانم الكواري الذي أسندت إليه في أول تشكيل وزاري للدولة عام 1972 مسؤولية الإعلام حتى عام 1989م كأول قيادة إعلاميّة وطنيّة رفيعة المستوى أسهم بفكره وجهده وخبرته المهنيّة في ترسيخ ثوابت الإعلام القطري على أسس المهنية والمسؤوليّة وترك بصماته التي لا ينكرها أحد على مسيرة الإعلام القطري. وتسلم سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني قيادة سفينة الإعلام القطري في الفترة من 1989 إلى 1992 أثرى خلالها برؤيته وحسه الإعلامي المشهد الإعلامي المحلي وفتح أمامه آفاقاً وفضاءات جديدة تخطت النطاق المحلي. وتقلد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مسؤولية وأمانة قطاع الإعلام والثقافة للفترة من 1992 حتى قرار إلغاء وزارة الإعلام والثقافة بتاريخ 5 يونيو 1996 فارتقى خلالها بهذا القطاع الحيوي في البلاد ونجح في التناغم بين الإعلام والثقافة وإثراء مخرجاتهما على المستويين المحلي والخارجي.

مشيداً بجهود وتفاني الراحل عبدالرحمن بن سيف المعضادي الذي سخر خبراته وقدراته العلمية والمهنية ووهب نصيباً وافراً من جهده ووقته في قيادة فريق الإذاعة بكل مهارة وجدارة فاحتلت إذاعة قطر موقعاً ريادياً بين نظيراتها خليجياً وعربياً.

جهد وإتقان

واختتم كلمته والتي ضمّها الكتاب الذي أصدرته الإذاعة لتوثيق مسيرتها: إن ما تحقق من تطوّرات في قطاع الإذاعة على مدى الخمسين عاماً الماضية يدعونا لبذل المزيد من الجهد والإتقان في العمل بمختلف وسائل إعلامنا الوطنيّة ومواصلة التحديث والابتكار وصولاً إلى صناعة إعلاميّة قطريّة ترتقي بالمشهد الإعلامي المحلي وتعزّز ريادتها على المستوى الخارجي وتواكب ما تشهده دولتنا الفتيّة من تطوير وتحديث في مختلف المجالات في ظل رؤية وقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مضيفاً: أسجّل خالص شكري وتقديري لكل من ساهم في إعداد وتحرير ومراجعة وإخراج هذا الإصدار التوثيقي الهام ليكون مرجعاً يستفيد منه الباحثون والمُختصّون ونافذة يطلّ منها القارئ على جانب من شؤون الإعلام القطري خاصة مسيرة إذاعة قطر على مدى الخمسين عاماً الماضية.