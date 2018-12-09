اليوم ختام مهرجان المجاهيم ب لبصير

متابعة سمير البحيري:

تختتم اليوم منافسات مهرجان قطر الثاني للمجاهيم والوضح بمنطقة المزاينات ب لبصير، وسط ترقب من محبي رياضة الآباء والأجداد، للشوط الوحيد لمنافسات الجمل 25 (مفتوح) الذي سيقام في اليوم الختامي، والذي رصدت له اللجنة المنظمة جوائز مليون و250 ألف ريال، مقسمة على الفائزين من المركز الأول وحتى الخامس، فينال الفائز بالمركز الأول 500 ألف ريال، فيما ينال الثاني 300 ألف ريال، والثالث 200 ألف ريال، والرابع 150 ألف ريال، والخامس 100 ألف ريال.

وبحسب ما اعتمدت اللجنة المنظمة ستكون المتابعة لشوط الجمل 25 (مفتوح) اليوم في الفترة الصباحية ثم يتم التقييم والتحكيم في الفترة المسائية نظرًا للأعداد الكبيرة المشاركة في هذا الشوط، ومن ثم يتم إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز.

وفي منافسات أمس سيطرت عزبة حمد محمد أبوصلعه على المركزين الأول والثاني لشوط الجمل 10 (تلاد) للقبائل منتزعاً الشلفة الفضية والجائزة المالية 200 ألف ريال للفائز الأول والجائزة المالية 150 ألف ريال لصاحب المركز الثاني.

وقدم علي حمد محمد أبوصلعه الشبك رقم (11) على رأس القائمة والذي حصد 174 نقطة من المجموع الكلي 175 أي بنسبة مئوية قدرت ب (99.43 %) متوجاً بالشلفة الفضية، ثم عاد حمد علي حمد محمد أبوصلعه مرة ثانية بالشبك رقم (8) الذي حصد 139 نقطة بنسبة مئوية قدرت 79.43% مضيفاً جائزة أخرى نقدية وهي 150 ألف ريال بعد حصوله على المركز الثاني.

وتصدرت الناقة “هدوب” المملوكة لحمد سالم عبدالله المري المركز الأول في شوط المحالب مفتوح بعدما أنتجت 14 كيلو و420 جراماً من الحليب لتفوز بالجائزة المالية وقدرها 15 ألف ريال، ضمن مسابقة المحالب.

وكان الوزن 16 كيلو و310 جرامات كفيلة بأن تعطي “القعيسة” ملك محمد سالم سعيد النابت المركز الأول وال 15 ألف ريال في شوط المحالب مجاهيم.

بينما تفوقت إبل جبران جازع معيض القحطاني على منافسيها في شوط المحالب عمانيات بعدما احتلت المركزين الأول والثاني عن طريق “جذابة” التي أنتجت 12 كيلو و930 جراماً لتحصد 15 ألف ريال، و”فزاعة” التي أنتجت 10 كيلو 30 جراماً لتفوز بجائزة المركز الثاني وهي 10 آلاف ريال.