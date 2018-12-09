افتتـــاح «عـــنة الأدعـــم»

الدوحة ـ الراية :

افتتحت اللجنة الأولمبية مخيمها الشتوي المعروف بعنة الأدعم بالتعاون مع مشروع “العنة” التابع للهيئة العامة للسياحة القائم حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل على شاطئ سيلين، وتتضمن العنة العديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية الهادفة لاستقطاب جميع فئات المجتمع، فتواصل افتتاح السنة الحادية عشرة من تنظيم مخيم اللجنة الأولمبية الشتوي المعروف (بعنة الأدعم) مبني على استراتيجية اللجنة الأولمبية في تطوير التفاعل المجتمعي والترويج الرياضي. وبدورها صرحت مشاعل شهبيك ممثلة المجلس الوطني للسياحة “تأتي شراكة المجلس الوطني للسياحة مع اللجنة الأولمبية ضمن دور المجلس في تعزيز مفاهيم السياحة الرياضية ودعم جميع المبادرات التي يمكنها تطوير تلك المفاهيم.

ففي أول أيام عنة الأدعم توفرت العديد من الفعاليات منها بطولة كرة السلة المفتوحة 3x3 القائمة تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، وذلك بمشاركة العامة والجمهور، وكذلك أتيحت الملاعب الرياضية لكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية للعامة لممارسة الأنشطة في بيئة مهيأة، ووفرت العنة أكشاك الأكلات الشعبيّة.

وقال محمد المسند، مدير العنة، إن تنظيم المخيم للسنة الحادية عشرة يعكس فكرة اللجنة الأولمبية واهتمامها بالجانب المجتمعي والأسري وحرصها على توفير الأجواء المناسبة وإتاحة الفرصة لجميع الفئات لممارسة الرياضة خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي أجواء نظيفة.