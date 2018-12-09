الأهلي يتعاقد مع 3 محترفين جدد

متابعة - رجائي فتحي:

تعاقدت إدارة النادي الأهلي مع اليوناني تكيس مدرب منتخب الشباب السابق، وذلك لتدريب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في الموسم الجديد والتجهيز بقوة لانطلاق الموسم والمحدد له يوم ١٩ ديسمبر الجاري.

ويعد المدرب اليوناني من المدربين المتميزين وتم اختياره بعناية من قبل جهاز الأهلي ليكون بمثابة دعم جيد للفريق في القيادة الفنية في إطار سعى النادي لأن يكون فريق السلة هذا الموسم في قلب المنافسة.

كما قامت الإدارة بالتعاقد مع ثلاثة محترفين جدد من أمريكا هم: كين وجوليوس وايرنس وذلك لدعم الفريق بكل قوة في الموسم الجديد والذي يسعى من خلاله العميد الظهور بثوب جديد والتواجد في قلب المنافسة مع بقية الفرق وتم التوقيع معهم بحضور طه العميسي رئيس جهاز كرة السلة بالنادي وسعيد فؤاد نائب رئيس الجهاز ومدير الفريق.

ولم تقتصر تعاقدات العميد مع المدرب والمحترفين الثلاثة بل تم التعاقد مع أحمد يوسف الذي كان يلعب في الخور الموسم الماضي وكذلك أحمد البوهاري بالإضافة إلى تشكيلة الفريق تضم بعض العناصر المتميزة من اللاعبين مثل مولود دزيري لاعب السد السابق وعمر أحمد ومحمد عصام وسعيدو نداي وغيرهم من اللاعبين الذين يراهن عليهم العميد في الموسم.

ومن جانبه أشاد طه العميسي رئيس جهاز السلة بالأهلي بالصفقات الجديد وقال: سعداء جداً بالصفقات الجديدة حيث إن المحترفين الثلاثة منهم اثنان لعبا من قبل في البطولة وهما جوليوس وايرنس في حين إن المحترف كين أول مرة يلعب في الدوري وهم من المحترفين المتميزين.

وأشار طه العميسي إلى أن تجهيزات العميد تسير بصورة جيدة استعداداً للموسم الجديد وقال: لعبنا مباراة ودية قوية مع فريق قطر وحققنا فيها الفوز وسوف نلعب خلال الأيام المقبلة مع فريق السد للتجهيز بقوة لضربة البداية لنا في بطولة الدوري أمام فريق الوكرة يوم ١٩ نوفمبر الجاري ونأمل أن نكون في أفضل وضعية وجاهزية.

وأضاف طه العميسي: قام المدرب بتصعيد ثلاثة لاعبين من الفئات السنية للفريق الأول وهم حمزة العطار وعيسى الشاوي وسلطان مفتاح ونتمنى أن يعطوا للفريق الإضافة المطلوبة في الموسم الجديد.