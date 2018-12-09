إعلان برنامج بطولة العالم للسنوكر

متابعة - صابر الغراوي:

حدّد الاتحاد الدوليّ للسنوكر برئاسة مبارك الخيارين يوم التاسع من شهر يناير المُقبل كموعد لانطلاقة مُنافسات بطولة كأس العالم للسنوكر في “6 ريد” التي تستضيفها الدوحة في نسختها الأولى لأوّل مرّة في تاريخ اللعبة على أن يكون اليوم الختامي في الخامس عشر من الشهر نفسه.

ولم يكتفِ الاتحاد الدوليّ بالإعلان عن موعد الافتتاح والختام، بل قام أيضاً بالإعلان عن جدول مُنافسات البطولة، حيث ستكون الفترة من 9 إلى 11 يناير للتصفيات ليتأهل أربعة لاعبين للنهائيات ثم يومي 12 و13 لمرحلة دوري المجموعات، بينما تقام مرحلتا دورَي الثمن والربع النهائي يوم 14 يناير، وبالنسبة لمرحلتَي قبل النهائي والنهائي فتقامان يوم 15 يناير.

ورصد الاتحاد الدولي جوائز للاعبين الـ32 المُشاركين في هذه البطولة، حيث ينال كل لاعب يخسر في دور الـ 32 خمسمائة دولار، بما يعني أنه ثمانية آلاف دولار إجمالي جوائز هذه المرحلة، وكذلك ثمانية آلاف دولار للاعبين الذين يخسرون من دور الـ 16 بمعدل ألف دولار لكل لاعب، بينما يحصل كل لاعب من اللاعبين الأربعة الذين يخسرون في دور الربع النهائي على ألف وخمسمائة دولار ليكون إجمالي هذه المرحلة ستة آلاف دولار، وبالنسبة للاعبَين اللذين يخسران في دور النصف النهائي فيحصل كل لاعب على ألفَي دولار، بينما ينال الوصيف أربعة آلاف دولار، وعشرة آلاف دولار للبطل.

وقامت أسرة الاتحاد الدوليّ خلال الأيام الماضية بتوجيه الدعوات رسمياً إلى الاتحادات القارية التي ترشّح اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة. كما تمّ تحديد ستة لاعبين من قطر للمشاركة وهم أحمد سيف، وعلي العبيدلي، وبشار حسين، ومحسن بوكشيشة، ومهنا العبيدلي، وخميس العبيدلي، و3 بطاقات وايلد كارت تمنحها اللجنة المنظمة لأفضل اللاعبين في التصنيف العالمي، كما ستتمّ تصفيات بين اللاعبين الراغبين في المُشاركة من خلال مرحلة تمهيدية يتأهل من خلالها 4 لاعبين ليكتمل عقد اللاعبين بـ 32 لاعباً.