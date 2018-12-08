ميزة تطلق منصة بزنس كلاود بالتعاون مع مايكروسوفت

الدوحة ـ الراية :

في إطار تعزيز مجموعة خدماتها السحابية، تطلق شركة «ميزة»، أبرز مزوّد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر منصة «بزنس كلاود»، كجزء من إستراتيجيتها التوسعية، وذلك لتمكين العملاء من الاشتراك وتزويدهم بمجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بما في ذلك حلول «مايكروسوفت أوفيس 365»، الخدمات السحابية وتسجيل المواقع الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المدارة عبر مركز بيانات «ميزة» المعتمدةLEED Platinum. كما أعلنت بأن شراكتها مع «كلاود بلو» و»مايكروسوفت» ستتيح لشركة «جلف بريدج إنترناشونال» (GBI) توظيف خدمات ميزة السحابية للأعمال كجزء من برنامج تحولها الرقمي. وأعربت غادة فيليب الراسي، الرئيس التنفيذي وعضو تنفيذي في مجلس الإدارة في شركة «ميزة»عن سعادتها بإطلاق منصة بزنس كلاود الجديدة والأكثر شمولية، لتكون بمثابة مركز محوري يتيح للعملاء المحليين، والإقليميين والدوليين الاشتراك في مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات. وبدوره، قال إيزيدورو بوركيشو، نائب رئيس مؤسسة «كلاود بلو» في أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا: لم تعد الخدمات التكنولوجية مجرد رفاهية، بل أصبحت ركيزة أساسية لعالمنا الحديث، لذلك، يسرّنا أن تقوم شركة «ميزة» بالاستفادة من منصتنا «كلاود بلو» وتحالفنا مع شركة «مايكروسوفت»، لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعملائها واعتماد الخدمات والحلول السحابية وتحقيق الفوائد منها بوتيرة أسرع. وقالت لانا خلف، مدير عام مايكروسوفت قطر: لكي تستطيع الشركات والمؤسّسات مواكبة الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم وضمان سير أعمالها في المُستقبل، يجب عليها المُبادرة باتخاذ قرارات جريئة فيما يتعلّق بالتحول الرقميّ.