البورصة تكسب 7 مليارات ريال في أسبوع

الدوحة - الراية :

واصلت بورصة قطر ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل مؤشر السوق نمواً نسبته 2.26% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن أضاف نحو 233 نقطة إلى رصيده وأغلق عند 10598.4 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 7 مليارات ريال بما يعادل 1.18% لتصل إلى 595.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي مقابل 588.4 مليار ريال في الأسبوع السابق له.

واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى خلال تعاملات الأسبوع من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48.6%، من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 16.6% ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.7%، كما احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة 36.7% من إجمالي الأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 28.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 12.04%. وجاء أيضاً قطاع البنوك في المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 41.2%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 13.6%، ثم قطاع الاتصالات بحصة 6.99 من إجمالي العقود المنفذة.

وبلغت تداولات السوق نحو 1.25 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 2.08 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي لتسجل انخفاضاً نسبته 39.9%، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 32.14% ليصل إلى 42.8 مليون سهم مقابل 63.2 مليون سهم في الأسبوع الأسبق. وبلغ عدد الصفقات التي تم إجراؤها بالأسبوع الماضي 24.7 ألف صفقة، بانخفاض 27.1%، عن الأسبوع قبل الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات أخرى، وحافظت أسهم شركتين على مستوى إغلاقهما السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت 16.5% من إجمالي قيمة التداولات، وتبعه سهم بروة العقارية بواقع 9.31%، وحل ثالثاً مصرف الريان بنسبة 8.61%. وتطابق أداء البورصة مع التوقعات التي أشارت إلى أنها مقبلة على ارتفاعات جديدة ما كان دافعاً للمستثمرين في زيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق والتي خالفت التوقعات واختفى فيه أي تباطؤ لها وبزيادة في التفاؤل بشأن ما ستحققه الأسهم من مكاسب خلال الفترة المقبلة.