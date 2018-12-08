4,6 مليار دولار لإنقاذ متاجر سيرز من الإفلاس

نيويورك ـ د ب أ:

قدّم الملياردير الأمريكي «إيدي لامبرت» عرضاً لشراء سلسلة متاجر «سيرز هولدنجز كورب» وإنقاذها من الإفلاس مقابل 6ر4 مليار دولار. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن «لامبرت» الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «سيرز» ويديرها منذ أكثر من 10 سنوات فإن العرض يتضمن ضخ جزء نقدي، وتقديم قروض جديدة ومبادلة ديون للسلسلة المتعثرة، مشيرة إلى أنّ شركة «إي.إس.إل إنفستمنتس» المملوكة للملياردير الأمريكيّ من أكبر مساهمي ودائني «سيرز» في الوقت نفسه. وبحسب وثائق العرض الجديد فإن «لامبرت» يستهدف الاستحواذ على كامل السلسلة، وليس على عدد مختار من المتاجر كما كان يريد مسبقاً، وهو ما يضمن الحفاظ على حوالي 50 ألف وظيفة في سلسلة متاجر التجزئة. يذكر أن هذا العرض، هو الأحدث في سلسلة محاولات «لامبرت» لإنقاذ السلسلة التي أشهرت إفلاسها في وقت سابق من العام الحالي. ويستهدف العرض الجديد حلّ مشكلة السيولة لدى السلسلة التي تُكافح من أجل الحصول على دعم دائنيها ومورديها الذين باتوا يشكّكون في قدرة سلسلة المتاجر العريقة على البقاء.