الكعبي يترأس وفد قطر الأخير في اجتماعات أوبك

الدوحة ـ الراية :

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد قطر الأخير لاجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في أعقاب إعلان دولة قطر انسحابها من عضوية المنظمة يوم الاثنين الماضي. وشارك سعادته في اجتماع المؤتمر الوزاري العادي رقم 175، الذي انعقد في فيينا لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتطورات سوق النفط العالمي وبمستويات الإنتاج. وقد استمع الاجتماع لعدد من التقارير من بينها تقرير الأمين العام حول توقعات سوق النفط وتقرير الاجتماع رقم 130 لمجلس اللجنة الاقتصادية.

هذا، وكان سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي قد عقد عدداً من المباحثات الجانبية على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك». وقد اجتمع سعادته مع كل من وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، ووزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، ووزير الاقتصاد الماليزي محمد أزمين علي. وتضمنت المباحثات العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، وآخر التطورات والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة بشكل عام ومنظمة الدول المصدرة للبترول بشكل خاص.

كما التقى سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بالأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو حيث بحث قرار دولة قطر الانسحاب من عضوية المنظمة، وشكر الأمين العام والقائمين على المنظمة.



النفط يقفز 5% بعد اتفاق أوبك

لندن ـ رويترز:

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أمس مع اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق. وأمس، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 3.26 دولار للبرميل إلى 63.32 دولار. وفي المعاملات المبكرة، انخفض برنت عن 60 دولاراً عندما بدا أن مصدري النفط قد لا يتفقون. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار للبرميل إلى 54.11 دولار ثم نزل إلى حوالي 53.90 دولار. كانت الأسعار انخفضت نحو ثلاثة بالمئة الخميس. وعُقدت محادثات مع المنتجين الآخرين أمس. وهوت أسعار النفط 30 بالمئة منذ أكتوبر في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي. لكن إيران أعطت أوبك الضوء الأخضر أمس لخفض الإنتاج. وكانت أوبك تسعى لنيل دعم روسيا غير العضو في المنظمة لخفض المعروض أيضاً. وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً، وقالت مصادر إن المنتجين الآخرين قد يساهمون بمئتي ألف برميل يومياً أخرى ليصل إجمالي الخفض إلى 1.2 مليون برميل يومياً.