العراق يستغني عن الغاز الإيراني خلال عامين

بغداد ـ رويترز:

قال مسؤول عراقي كبير بقطاع الطاقة إن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاجها من الغاز بغية وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في العراق. وقال حيان عبد الغني رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية للصحفيين من المتوقع أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعبة يومياً عن المستويات الحالية. وأضاف عبد الغني: إنتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء، ولذلك نحن مازلنا نستورد الغاز من إيران. نحتاج على الأقل 24 شهراً لتشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إن العراق يمكنه مواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة من إيران لمدة 45 يوماً مادام لا يدفع لإيران بالدولار الأمريكي. وبدأ سريان العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر. وذكر مسؤولون عراقيون أن بغداد تسعى إلى تجديد وتمديد الإعفاء من العقوبات، حيث تحتاج مزيداً من الوقت لإيجاد مصدر بديل. وقال عبد الغني إن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز ستأتي من مشروعين جديدين، بما في ذلك صفقة بقيمة 367 مليون دولار مع جنرال إليكتريك تم التوصل إليها في أبريل لمعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقلين بجنوب العراق. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع في إنتاج 160 مليون قدم مكعبة يومياً في غضون عامين. ومن المتوقع أن يبرم العراق صفقة أخرى في أوائل 2019 لبناء محطة أرطاوي للغاز في الجنوب، حيث من المنتظر أن تنتج نحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز بنهاية 2019. وقال عبد الغني: نحن قريبون جدا من توقيع عقد مشروع غاز أرطاوي مع إحدى الشركات الأجنبية في الشهر الأول من عام 2019 لزيادة إنتاجنا من الغاز. وركزت خطط العراق لتطوير قطاع الغاز لفترة طويلة على بي.جي.سي، وهو مشروع مشترك بقيمة 17 مليار دولار بين رويال داتش شل وشركة غاز الجنوب الحكومية وميتسوبيشي. وقال عبد الغني إن العراق يسعى للوصول بإنتاجه من الغاز إلى نحو ملياري قدم مكعبة يومياً بنهاية 2023، بما في ذلك 1.43 مليار قدم مكعبة يومياً من شركة غاز البصرة.



.. والهند تستورد النفط الإيراني

نيودلهي ـ رويترز:

أكدت الهند أنها ستستورد النفط الخام من إيران باستخدام آلية سداد بالروبية مضيفاً أن 50 بالمئة من تلك المدفوعات سَيُستخدم لتصدير منتجات إلى طهران. وأشار المصدر إلى أن من المتوقع أن يعلن بنك يو.سي.أو الحكومي عن آلية السداد في الأيام العشرة المقبلة. وقالت وثيقة حكومية هندية: وقعت الحكومتان الهندية والإيرانية اتفاقا لسداد مدفوعات النفط بالروبية وتخصيص 50 بالمئة من هذه الأموال للصادرات. وأضافت الوثيقة أن سداد مدفوعات النفط بالروبية كان يجري في اتفاقات سابقة.

هبوط حاد لمخزونات النفط الأمريكية

واشنطن ـ رويترز:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 942 ألف برميل. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.7 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام تراجع بمقدار 66 ألف برميل يومياً. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز إلى ارتفاع قدره 1.3 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.

بريطانيا تستأنف التنقيب عـــن الغــاز الصخـــري

لندن ـ قنا:

استأنفت الحكومة البريطانية التنقيب عن الغاز الصخري في البلاد لأول مرة منذ عام 2011، بعد أن كسبت معركة قضائية تجيز لها ذلك. وبدأت شركة الطاقة كوادريلا ريزورسز المستكشفة للغاز الصخري في المملكة المتحدة، بحفر بئرين في مقاطعة لانكشير الواقعة شمال غربي انجلترا بعد أن سمحت لها الحكومة باستئناف الحفر عقب خسارة صاحب الحملة المناهضة للتنقيب بوب دينيت، دعوى رفعها أمام المحكمة العليا في البلاد لوقف التنقيب بدعوى أن السلطات المحلية في لانكشير لم تقيّم المخاطر المحتملة للتنقيب على السلامة العامة. وتسعى بريطانيا لاستغلال النفط والغاز الصخري أملا في تقليص الاعتماد على واردات الطاقة والحصول على إيرادات ضريبية إضافية رغم معارضة نشطاء حماية البيئة. وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا تمتلك كميات كبيرة من الغاز الصخري في طبقات صخرية تحت الأرض، فيما تعارض جماعات حماية البيئة تقنية التكسير الهيدروليكي في استخراج الغاز الصخري نظرا لمخاوف متعلقة بالبيئة. يشار إلى أن للغاز الصخري عيوباً مثله في ذلك مثل الطاقة النووية، وتتمثل أهم تلك العيوب في إمكانية تأثيره الضار على البيئة، حيث يلاحق هذا المجال اتهامات بأن التقنية المستخدمة في استخراج الغاز من الصخر المسماة «التفتيت الهيدروليكي» تلوث المياه الجوفية وتستهلك كميات ضخمة من المياه وقد تسبب زلازل، كما أن هناك عيباً محتملاً آخر يتمثل في أن هذه التقنية تسرب غاز الميثان.