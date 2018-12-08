فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على شركات الإنترنت

باريس ـ د ب أ:

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنه إذا فشلت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة في إقرار ضريبة موحدة على شركات الإنترنت العملاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول مارس المقبل، فإن فرنسا ستقرّ ضريبة خاصة بها. وقال لومير: إن شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، هي الشركات التي تمتلك أموالاً، مضيفاً إن شركات الإنترنت الكُبرى تحقق أرباحاً كبيرة بفضل العملاء الفرنسيين، وبفضل السوق الفرنسية، لكنها تدفع معدل ضرائب يقلّ بمقدار 14 نقطة مئوية عن معدل ضرائب الشركات الأخرى، وأقلّ مما تدفعه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح لومير أنه حدّد مارس المقبل كموعد نهائي لإقرار ضريبة أوروبية على شركات الإنترنت. وكان وزيرا مالية فرنسا وألمانيا قد اقترحا خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل خُطة تلزم شركات الإنترنت بدفع ضريبة على إيرادات الإعلانات بنسبة 3% على الأقلّ. وقال لومير إنّ فرنسا ستقر ضريبتها الخاصة اعتباراً من 2019.



إغلاق برج إيفل أمام الزوّار .. اليوم

باريس ـ رويترز:

قالت الشركة المشغلة لبرج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس إنّ المعلم السياحي سيغلق أبوابه أمام الزوّار اليوم السبت بسبب احتجاجات من المقرّر أن تشهدها العاصمة. وأضافت الشركة في بيان «المظاهرات التي تمّ الإعلان عنها السبت 8 ديسمبر في باريس لا تسمح لنا باستقبال الزوّار في ظروف آمنة». وتلقت أكثر من عشرة متاحف ومواقع ثقافية ومتاجر في وسط باريس أوامر من الشرطة بإغلاق أبوابها خشية تفجّر أعمال عنف خلال الاحتجاجات.