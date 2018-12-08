اختبارات تجريبية لـ 5 قطارات في ترام لوسيل

الدوحة - الراية :

أكدت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) أنها تسلمت 5 قطارات تابعة لمشروع ترام لوسيل وصلت الدوحة من أصل 28 قطارًا مشيرة إلى أن القطارات الخمسة تخضع حاليًا للاختبارات التجريبية بينما يدخل المشروع مرحلة الفحص الفني للأنظمة.

ونشرت الريل على موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة تظهر ترام لوسيل أثناء الاختبارات التجريبية مؤكدة بذلك أن خطط تنفيذ المشروع تمضى قدمًا تميهدًا لتشغيلة رسميا اعتبارًا من 2020

وتظهر الصورة انطلاق القطارات على مسارات السكك الحديدية في مدينة لوسيل وتجري الاختبارات التجريبية تحت الإشراف المباشر لشركة الريل وذلك لضمان الامتثال لأعلى معايير السلامة بعدما خضعت في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري لـفحص قبول التصنيع في مصنع شركة ألستوم في فرنسا.

وتشهد قطر محطة هامة في ترام لوسيل، بوصول القطارات التي تمثل إحدى المؤشرات الرئيسية لانتقال المشروع إلى مرحلة بدء العمليات التشغيلية، والعمل جار حالياً على قدم وساق لإتمام تجهيز المحطات.

وأكدت الريل التزامها نحو تسليم المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد له لنقدم لمدينة لوسيل شبكة نقل عصرية ومستدامة ترقى لمستوى عالمي.

وعملت «الريل» على تكريس جهودها لتجاوز التحديات والتكيف مع المستجدات الراهنة واستحداث بدائل على مختلف المستويات لضمان سير المشروع وفقاً للخطط المرسومة، وحرصت على إيجاد بدائل للموردين والمصنعين من دول أخرى.

كما عملت على نقل بعض المصانع لدولة قطر بالتعاون مع الشركات المحلية. وإلى جانب ذلك، عملت الشركة بشكل وثيق مع مقاوليها لاتباع منهاج عمل مرن واستباقي، يرصد كل ما يجري على أرض المشروع للتسريع في آلية اتخاذ القرارات ومواكبة هذه التغييرات، وضمان عدم تأثر سير المشروع.

يشار إلى أن ترام لوسيل، تبلغ سرعته 60 كلم/‏ساعة، ويضم 28 قطاراً يتألف كل منها من 5 عربات، وتنقسم العربات إلى فئتين، الفئة العائلية والفئة العادية، حيث تحتوي الفئة العائلية على 24 مقعداً، بينما تحتوي الفئة العادية على 40 مقعداً، ليبلغ إجمالي المقاعد 64.

وتتضمن كل عربة منطقة لمستخدمي الكراسي المتحركة وشاشات داخلية تعرض تفاصيل عن الرحلة، وتستخدم أيضاً في عرض مواد ترفيهية، كما توجد شاشات عرض خارجية في مقدمة الترام وفي الخلف وعلى الجوانب تتيح للأشخاص معرفة الوجهة القادمة.

كما أن ترام لوسيل متصل بشبكة مترو الدوحة، ويسهل التنقل بينهما عن طريق محطتي تبادل هما لوسيل ولقطيفية. وتمتد شبكة ترام لوسيل التي من المتوقع إطلاقها في عام 2020 على مسافة 28 كيلومتراً، وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل ثلاثة خطوط و25 محطة على مستوى الأرض وتحت مستوى الأرض في تصاميم متنوعة.

الجدير بالذكر أنّ تصميم ترام لوسيل مستوحى من شكّل «المحمل»، وهو المركب الشراعي التقليدي القطري الذي كان يُستخدم في صيد اللؤلؤ. وقد ركّز مفهوم التصميم على البحر متمثلاً في صيد اللؤلؤ باستخدام المحمل، ليستمدّ منه عناصر السكون والهدوء والرقي، ويجسدها في تصميم الترام وسيصبح ترام لوسيل عصب النقل في مدينة لوسيل والتي تعد نموذجاً للمدينة العصرية التي تتبنى أرقى وأحدث معايير الاستدامة والتقنيات الصديقة للبيئة.

وتعد أنظمة الترام صديقة للبيئة وتتعامل مع العوائق المرورية بشكل أفضل من الحافلات، كما أن مركبة ترام واحدة تغني عن استخدام 40 سيارة والتي تشغل مساحة أكبر من الطريق.