الشورى يشارك في مؤتمر التجارة العالمية بجنيف

جنيف- الدوحة -قنا:

يشارك وفد من مجلس الشورى في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني بشأن منظمة التجارة العالمية المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الآراء والمعلومات والخبرات، ويسعى إلى إيجاد حلول مستقبلية للتشجيع على التجارة الحرة النزيهة التي تعود بالنفع على الدول النامية والمتقدمة وسُبل تعزيز التنمية والحد من الفقر.

كما سيتم خلال المؤتمر عرض المعلومات الأولية حول التطورات الأخيرة في مفاوضات الدوحة المعروفة باسم “جولة الدوحة” وهي جولة لمفاوضات تجارية لمنظمة التجارة العالمية، بدأت منذ نوفمبر 2001 بالعاصمة القطرية الدوحة بهدف تحقيق مبدأ التجارة الحرة بين بلدان العالم.

يذكر أنه تم عام 2002 إنشاء المؤتمر البرلماني بشأن منظمة التجارة العالمية، كآلية رقابة دائمة ذات بعد برلماني للإشراف على أنشطة منظمة التجارة العالمية وتعزيز شفافية إجراءاتها. من ناحية أخرى يشارك مجلـس الشورى في المؤتمر البرلماني للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمقرر عقده غدا الأحد بمدينة كراكوف بجمهورية بولندا.

سيناقش المؤتمر سبل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي يهدف إلى احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الكيفية التي تمكن البرلمانيين من أن يكون لهم تأثير أكبر في تحقيق أهداف هذا الاتفاق.



.. ويشارك في اجتماعات البرلمان العربي اليوم

الدوحة-قنا:

يشارك وفد من مجلس الشورى في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث مـن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي تبدأ اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر لمدة 4 أيام.

وسيشارك الوفد في اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة في البرلمان العربي ومن ضمنها اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، ومقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي.

وسيعقد البرلمان العربي اجتماعاً جانبياً لمناقشة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018. ومن المقرر كذلك عقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس للبرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم.