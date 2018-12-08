رئيس الوزراء الماليزي يثمن زيارة صاحب السمو

الدوحة - الراية :

ثمن دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لبلاده.

وقال عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على زيارته.

نحن ملتزمون بزيادة التجارة بين البلدين وتحسين التعاون الثنائي في العديد من المجالات الأخرى. استمتع بإقامة طيبة في ماليزيا.