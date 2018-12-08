صاحب السمو يعود الى أرض الوطن

الدوحة- كوالالمبور - قنا:

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء أمس إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من ماليزيا.

رافق سموه وفد رسمي.

كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد غادر مساء أمس العاصمة كوالالمبور بعد زيارة عمل إلى ماليزيا، وكان في وداع سموه والوفد المرافق بمطار كوالالمبور الدولي، سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا والسادة أعضاء السفارة القطرية .

وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ضمَّنها بالغ الشكر والتقدير للحفاوة والتكريم اللذين قوبل بهما سموه والوفد المرافق خلال الزيارة التي أتاحت الفرصة للقاء دولته وتبادل الرأي معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، معرباً عن تمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والعافية ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التطور والنماء.

رافق سمو الامير خلال الزيارة وفد رسمي.