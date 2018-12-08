السيناتور جراهام وضع خطة للإطاحة بابن سلمان

واشنطن - وكالات:

مع قيادته للاتجاه الداعي لضرورة معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان داخل الكونجرس ودعوته لإزاحته عن ولاية العهد لتأكده من تورطه في اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، نشرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية تقريراً كشفت فيه دور السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في الإطاحة بأنظمة عربية سابقة، واصفة إياه بالمثابر في تحقيق هدفه.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها، إن جراهام دعم ونجح في إزاحة الحكام من الدول الخصوم لأمريكا مثل العراق وليبيا، مشيرة إلى أنه يريد الآن قيادة جديدة للسعودية، ولفتت الوكالة إلى وصف “جراهام” لابن سلمان بالقوة الهادمة، بعدما تلقّى ومجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ إحاطة من (CIA)، بشأن مقتل خاشقجي، وير اهن جراهام” على إحداث فارق كبير في مبيعات الأسلحة، وهو ما وعد به، كون الأمر يقع تحت سلطات الكونجرس.

وفي هذا الإطار، قال جراهام إنَّه لن يدعم أي مبيعات أسلحة للسعودية، ما دام ابن سلمان في الحكم. وأكد أيضاً أنَّه سيضغط على زملائه لدعم مشروع قانون سينص صراحةً على أنَّ ابن سلمان متواطئٌ في مقتل خاشقجي. وتساءلت الوكالة عن مدى قدرة جراهام، والكونجرس بوجه عام، على ممارسة ضغط كافٍ على السعودية لإقناع الملك سلمان أن يختار ولي عهد آخر. ونقلت الوكالة عن باتريك كلوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أنه “في الوقت الراهن، فينبغي أن تكون مهمة واشنطن هي دفع السعوديين لتغيير سلوكهم مستقبلاً، بدلاً من التشبث بما حدث في الماضي.