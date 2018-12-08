الشيوخ الأمريكي يدرس 3 إجراءات لمعاقبة السعودية

واشنطن-وكالات:

كشف السيناتور الجمهوري البارز، بوب كوركر، عن أن مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس اتخاذ 3 إجراءات للردّ على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. جاء ذلك في تصريحات نقلتها، وكالة “أسوشييتد برس” عن كوركر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وقال كوركر: إنّ أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون اتخاذ 3 تدابير؛ وهي قرار يدين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة خاشقجي، ومشروع قانون بتعليق مبيعات الأسلحة للمملكة، وقرار لتقليص المساعدات الأمريكية لحرب اليمن التي تقودها السعودية. ووفق الوكالة، فإنه من المنتظر أن يصوّت مجلس الشيوخ على القرار بخصوص اليمن، الأسبوع المقبل. ومن غير المتوقع أن يتخذ مجلس النواب الأمريكي إجراءات مماثلة، بحسب المصدر نفسه، لكن زعيمة الديمقراطيين في المجلس، نانسي بيلوسي، قالت إن مسؤولي الاستخبارات سيقدمون إحاطة للنواب حول قضية خاشقجي، الأسبوع المقبل. والأربعاء الماضي، قدم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار يحمّل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي. وأثارت الجريمة التي وقعت في داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرّت الرياض بمقتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته في داخل القنصلية، على أثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة. وقالت بيلوسي إن 435 نائبا سيطلعون -كما أعضاء مجلس الشيوخ قبلهم- على الوضع في اليمن، الذي يشهد نزاعا داميا بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين. وأضافت بيلوسي: ستطلع مجموعة محدودة على استنتاجات (سي آي إيه) حول خاشقجي الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأضافت: آمل في أن نرى مديرة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبل ومسؤولين آخرين في الاستخبارات.