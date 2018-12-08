الحوثيون يقصفون جازان السعودية بـ 6 صواريخ

صنعاء - وكالات:

قال مصدر عسكري حوثي، إنه تم إطلاق 6 صواريخ تجاه مواقع سعودية، في منطقة جازان، جنوبي المملكة.

ووفق قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، فإن وحدة الإسناد المدفعي والصاروخي نفذت الهجوم، بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية. وأضاف المصدر، أن الصواريخ من نوع “زلزال1”، تسببت في سقوط جرحى في صفوف القوات السعودية.

ويتزامن القصف الحوثي لمواقع عسكرية سعودية، مع المحادثات الجارية في السويد، لإنهاء الأزمة اليمنية، بين الحكومة الشرعية والحوثيين. ويستهدف الحوثيون، بشكل شبه يومي مواقع للجيش السعودي على الحدود، كما يطلقون مقذوفات وصواريخ باليستية باتجاه مناطق داخل السعودية، وأدت عدد من تلك المقذوفات لمقتل مدنيين، بينهم أجانب. ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا، يدعم القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة مسلحي الحوثيين، والذين يسيطرون على عدة محافظات، منها العاصمة صنعاء منذ 2014.