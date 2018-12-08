اشـــــتباك قـــــوي بين أم صــــلال والعــــربي

متابعة - رجائي فتحي :

تختتم مباريات الجولة الـ 15 من دوري نجوم QNB بمواجهة قوية تجمع بين أم صلال والعربي وتقام الساعة 6:30 مساء اليوم على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

مواجهة الليلة مهمة جداً بالنسبة للفريقين حيث إن كلا منهما يسعى لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو الأمام والابتعاد نهائياً عن منطقة الخطر التي تهدد العديد من الفرق، وكذلك للدخول في مرحلة الاستقرار قبل فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري.

والمباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين نظراً للاحتياج الشديد للنقاط الثلاث .. العربي نجح في الجولة الماضية في تحقيق الفوز على الخريطيات والوصول للنقطة 18 والدخول للمنطقة الدافئة ويهمه أن يخرج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم ويدخلها بصفوف مكتملة باستثناء غياب المحترف مايلسون للإنذارات الأربعة وكذلك معرفي للإصابة.

وفي المقابل فريق أم صلال يدخلها كمواجهة ثأرية بالنسبة له حيث إنه خسر لقاء الذهاب بنتيجة 5-1 ويريد أن يحقق الانتصار من أجل الثأر وفي نفس الوقت التقدم على العربي في الترتيب حيث إن العربي رصيده 18 نقطة في المركز السابع وأم صلال الثامن برصيد 17 نقطة وبالتالي الفارق بينهما نقطة واحدة وبالتالي المباراة تساوي ست نقاط لمن يفوز بها.

وعلى الصعيد الفني يوجد تساوٍ في القوى بين الفريقين ورغم أن العربي فاز في القسم الأول وبنتيجة كبيرة إلا أن الوضع في لقاء اليوم يختلف عن القسم الأول من حيث أوضاع كل فريق بالجدول وهدف كل فريق من اللقاء.

ويعتمد أم صلال على قوة خط هجومه متمثلا في الايفواري ساجبو الذي يعتبر من أقوى المهاجمين بالمسابقة ومعه محمود المواس كجناح وإسماعيل محمود وهذا الثلاثي قوة كبيرة هجوميا وكذلك محمد السيد جدو في حالة المشاركة مع وجود توازن في وسط الملعب بقيادة لورنس اولي مع ذياب العنابي وهما يمثلان القوة في الوسط وكذلك يعتمد في الدفاع على الرباعي عمر يحيى وإسماعيل إبراهيم ومحمد كسولا وجواد احناش .

ويفتقد فريق أم صلال في هذه المباراة مدافعه المغربي عادل أرحيلي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وبالتالي انتهاء موسمه مع الفريق.

وفريق العربي يراهن على التوازن الذي يلعب به الفريق ما بين الدفاع والهجوم وأن لا يكون هناك جانب على حساب الآخر بما يحقق للفريق تواجداً جيداً وكذلك عمل كثافة وسط الملعب للسيطرة على منطقة الوسط . ويدعم الفريق في ذلك وجود جاسر يحيى وأحمد فتحي ودييجو جارديل وطارق حامد مع ظهيري الجنب ياسين يعقوب في الجهة اليمنى ومدير عبد ربه في الجهة اليسرى لضبط الإيقاع في الوسط. وكذلك يعتمد على تواجد أحمد إبراهيم وعلي محمد في قلب الدفاع من أجل وقف خطورة مهاجمي أم صلال.

وفي المقدمة يراهن المدرب على عودة الكولومبي فرانكو لقيادة الهجوم مع محمد صلاح النيل الذي يقدم مستويات جيدة مع الفريق وسجل هدفاً في اللقاء الماضي أمام الخريطيات.

وبدون شك المباراة لن تكون سهلة لأي من الفريقين ويمكن لأي فريق أن يحقق الانتصار فيها وهي بمثابة دعوة للمتعة للجماهير لمتابعة المباراة والمؤكد أنها ستكون مواجهة صعبة جداً.

بن عربي مدرب أم صلال:

نقاط العربي تعني الكثير بالنسبة لنا

قال بوزيان بن عربي مدرب أم صلال إن مباراة فريقه مع العربي اليوم ستكون قوية وصعبة في نفس الوقت، وقال: خلال هدفنا هو حصد النقاط الثلاث نظراً لأهميتها في هذه المرحلة بالذات وقبل توقف الدوري.

وواصل بن عربي قائلا: شاهدت مباراة العربي الأخيرة أمام الخريطيات، وقد لعب العربي مباراة جيدة، وتحكم بمجرياتها وحسمها في الأخير، وقال هو فريق يلعب بقوة أمام الفرق التي في مستواه أو أقل منه وهو ما يعني أنه ذهنياً سيكون جاهزاً لنا، ونحن في أم صلال يجب أن نحسب لهم ألف حساب ويجب أن نحقق الانتصار في هذه اللقاء، بعدما سبق وفاز علينا في القسم الأول.

وأضاف بوزيان: لدينا طموحات نسعى لتحقيقها.. لقد كانت مباراتنا أمام الأهلي في الجولة الماضية قوية وتكتيكية، الواقع يؤشر أن أم صلال يستحق أن يتقدم خطوات أخرى للأمام، ومن ثمة نتطلع بعد ذلك أن ننافس على المربع في آخر الجولات إن شاء الله وهو أمر سيكون رائعاً لنا.. الثلاث نقاط من مباراة العربي قبل التوقف ستعني الكثير، وعندما تفوز وتدخل التوقف تكون الأجواء مريحة وتحفز الجميع لاسيما أن التوقف سيكون طويلاً والفوز سيجعل الشعور والحماس مثالياً.

المؤدب مدرب العربي:

مطالَبُون بالروح القتالية والخروج بفوز ثمين

متابعة - عبد الناصر البار

أشار حاتم المؤدب مدرب نادي العربي أن لاعبي فريقه يعيشون أجواءً مثالية بعد تحقيق الفريق لفوزين متتاليين كان آخرها تجاوز عقبة الخريطيات في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، اما عن الخصم ومباراة أم صلال اليوم فقد قال: أم صلال فريق جيد ومنافس قوي ويملك لاعبين على أعلى مستوى وخاصة المحترفين منهم لهذا علينا أن نكون في المستوى المطلوب وأن ندخل المواجهة بروح قتالية عالية مثلما فعلنا في مباراة الخريطيات.

وتابع مدرب العربي كلامه بالقول لدينا ثقة كبيرة في العربي ولاعبيه حتى عندما كان يخسر الفريق، وأعتقد أنه في حال تحقيق الفوز على أم صلال ستكون الثقة أكبر كما أن الجميع في العربي يسعى أن ندخل فترة التوقف بالدوري بروح عالية خاصة في حال الخروج بنتيجة إيجابية ضد أم صلال، وقال الأكيد أن مرحلة التوقف ستشهد تجهيز العربي على كافة الأصعدة.

وطالب المؤدب لاعبيه بضرورة بذل مجهودات أكبر في مباراة اليوم، مؤكداً على أن منافسه يقدم مستويات رائعة خلال الموسم الحالي وكانت آخرها مواجهة الأهلي، كما توقع بأن تكون المباراة مثيرة بين الفريقين.

المواس: لـن نرضى بالتعــادل

اعتبر السوري محمود المواس مهاجم أم صلال أن مباراة العربي اليوم مهمة للفريقين، وقال: هدفنا سيكون الفوز فيها وحتى نتيجة التعادل لن ترضينا ولاتخدمنا والأكيد أننا سنلعب من أجل النقاط الثلاث لاغير، وأضاف المواس: هذا اللقاء هو بمثابة مفترق الطرق للاعبي العربي والجميع يعرف ذلك، وقال: هدفنا هو المربع الذهبي على الرغم من المنافسة الكبيرة الموجودة على رباعي المقدمة.

يحيى: نسعى لإسعاد الجماهير العرباوية

قال جاسر يحيى لاعب العربي الشاب إن فريقه يطمح لتحقيق أهدافه هذا الموسم والتي تتمثل بالعودة والاستمرار في الأداء الجيد الذي شهده العربي في آخر جولتين، وأكد اللاعب جاسر يحيى بأن العربي يعيش حالة من التفاؤل والثقة بعد عودة الانتصارات. ودعا لاعب العربي زملاءه في الفريق بضرورة مواصلة التدريبات بكل قوة والاستعداد لكل المواجهات بنفس الروح من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير العربي.