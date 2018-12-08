جولة ساخنة لفض الشراكة بصدارة دوري الطائرة

متابعة - فريد عبدالباقي:

تقام اليوم، مباريات الجولة السادسة لدوري الكرة الطائرة التي تعتبر الخطوة الأولى على طريق فض الشراكة على صدارة الترتيب، يلتقي فيها، السد مع العربي في الثالثة والنصف عصراً، ويلعب قطر مع الأهلي في الخامسة والنصف، ويقابل الغرافة مع الريان في السابعة مساءً على صالة اتحاد الطائرة.

ويتصدر الدوري حتى الآن العربي والشرطة والريان برصيد 15 نقطة العلامة الكاملة.

وفي المباراة الأولى، ستكون مهمة السد صعبة أمام لاعبي العربي لفارق الإمكانيات بين الفريقين، حيث حقق العربي الفوز في مبارياته الخمسة احتل بها صدارة المسابقة، فيما يقبع السد في قاع الترتيب بدون رصيد وذلك بعد خسارته في جميع مبارياته حتى الآن ويأمل خلال لقاء اليوم تحقيق مفاجأة بإلحاق المتصدر العربي بأول هزيمة له هذا الموسم، وإن كانت شبه مستحيلة.

ويعتمد المدرب الإيراني للعربي محمد رضا تندروان على خبرة لاعبيه وأبرزهم عدنان بيلوبولياك وﻋﻤﺎر ﺳﻮﻛﻮﻻر وإبراهيم سعيد وسعيد محرم وعلي توانا والمحترف الإيراني محمود أحمد رسول.

وفي المقابل يعوّل المدرب الصيني للسد كين لو على حيوية لاعبيه لاسيما أن أغلبهم من العناصر الشابة الواعدة.

مواجهة متكافئة

وفي المباراة الثانية، يلتقي قطر والأهلي في مواجهة متكافئة اعتباراً لنتائج الفريقين حيث يحتل الملك القطراوي المركز السابع برصيد 3 نقاط، وفيما يحتل الأهلي المركز التاسع وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة حصدها بعد تلقيه خسارة غير متوقعة أمام الغرافة 2-3 في لقاء الفريقين الذي جمعهما لحساب الجولة الأولى المؤجلة.

يدرك المدرب الكرواتي للأهلي إيجور أن خسارته اليوم تعني بقاء الفريق في مؤخرة جدول الترتيب، أما حصد النقاط الثلاثة سوف يدفع بالفريق إلى التواجد بوسط جدول الترتيب، قدم العميد مباراة قوية أمام الغرافة نجح في التقدم بشوطين نظيفين، وسرعان ما هبط أداء لاعبيه ليخسر الفريق ثلاثة أشواط متتالية تاركاً نقطتي المباراة لصالح الغرافة.

في الطرف الآخر، يسعى الملك القطراوي إلى التقدم خطوة إلى الأمام، خاصة أنه يمتلك ثلاث نقاط وبات مطالباً بتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من المربع الذهبي، حقق فريق قطر فوزاً صعباً ومثيراً على الشمال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويمنى النفس المدرب التونسي لفريق قطر غازي قوبعة بتجاوز العميد الأهلاوي في لقاء اليوم.

لقاء قوي

وفي المباراة الثالثة، يتطلع الريان إلى تحقيق فوزه السادس على التوالي هذا الموسم، ومواصلة مساره الناجح حتى الآن في طريقه للمنافسة بقوة على اللقب بمواجهة فريق الغرافة المجتهد والذي يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي نجح في تحويل تأخره بشوطين إلى فوز ثمين بثلاثة أشواط، وسيكون على الريان بذل جهد مضاعف من أجل التغلب على طموحات الغرافة والذي يُعد مفاجأة البطولة حتى الآن رغم أن أغلب عناصره من الشباب، ولكن نجح المدرب التونسي للغرافة الأسعد التوزري في إيجاد توليفة ما بين عناصر الخبرة والشباب، ويأمل الفريق الغرفاوي مواصلة مشواره بنجاح بالدوري وتأمين بقائه لأطول فترة ممكنة بين أندية المربع الذهبي رغم صعوبة المهمة.