الشرشني يصارع أبطال العالم على كأس ملك تايلاند

باتايا - الراية :

يدخل بطلنا العالميّ وليد محمود الشرشني نجم فريق “قطر تيم”، تحدياً مهماً صباح اليوم السبت من خلال المرحلة الأولى والمُثيرة في ختام مُنافسات بطولة العالم للدراجات المائية (كأس ملك تايلاند) على شاطئ جومتين في مدينة باتايا بمُشاركة نخبة من أبرز المُتسابقين من مُختلف أنحاء العالم.

ويسعى الشرشني الذي يخوض هذا التحدي تحت مظلّة نادي الدوحة للرياضات البحرية ويحظى برعاية مؤسسة سبيد مارين لتكون مشاركته الرابعة في البطولة حافلة بالنجاحات بصعوده لمنصة التتويج للعام الثاني على التوالي رغم المُنافسة القوية التي يُواجهها من أبرز نجوم فئة “برو ران أباوات جي بي” (PRO RUNABOUT GP) التي يُشارك فيها.

وينافس الشرشني مجموعة من المُتسابقين المُميزين من اليابان، وإندونيسيا، وأستراليا، وكوريا، والدانمارك، وفرنسا، وتايلاند، والإمارات، علماً أن فئة المحترفين التي ينافس فيها شهدت إعلان 21 متسابقاً يمثلون نخبة من أفضل المُتسابقين في هذه الفئة، وهو أعلى عدد يُمكنه المُشاركة في أي فئة من فئات البطولة.

ومن جانبه، تعرّض بطلنا علي محمد النعيمي لعطل في دراجة الباق التي خاض بها مُنافساته في فئة المبتدئين أمس الجمعة، الأمر الذي أجبره على قبول المركز الثامن من بين 16 مُتسابقاً خاضوا مُنافسات هذه الفئة.

ورغم المُستوى الرائع الذي قدّمه النعيمي في المراحل الأولى والذي قرّبه كثيراً من التواجد على منصّة التتويج باحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى إلى أنه فُوجئ في المرحلة الأخيرة بالمشكلات الميكانيكية التي أصابت دراجته وحرمته من البقاء في الصدارة وأجبرته على التراجع للمركز الثامن.

وينطلق برنامج اليوم قبل الأخير كالمعتاد في حدود الساعة الثامنة صباحاً بفئة المحترفين /‏‏ الهواة في الفترة الصباحية إلى الثانية عشرة والنصف، وبداية من الواحدة ظهراً يدخل المحترفون مجال المُنافسة في مختلف الفئات في فئات الجالس والواقف والاستعراض الحر ويتضمن سباق المحترفين 12 لفة، في حين يتراوح عدد اللفات في باقي الفئات بين ثماني لفات وعشر.

يبلغ مجموع جوائز البطولة ما يزيد على 260 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يؤكّد السمعة التي تحظى بها البطولة انطلاقاً مما راكمته على مدار 20 سنة، حينما انطلقت أوّل مرّة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي.

وفي تصريحاته أمس عقب انتهاء عملية التحضير لليوم الختامي عبر بطلنا وليد الشرشني عن تفاؤله بالمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في الجولات الأولى اليوم السبت حتى يساعده ذلك بقوة في المنافسة على الصدارة خلال الجولات الختامية لحسم اللقب العالميّ.

وأضاف: طموحاتي الفوز بالمركز الأوّل ورفع العلم القطريّ على منصة التتويج في هذا الحدث العالمي الكبير، وهذه البطولة تضم أقوى أبطال العالم، ومن المؤكّد أنها بطولة قوية والمُنافسة فيها صعبة نظراً لقوة الأبطال المشاركين، معتبراً أن الهنجاري جورجي كازا، والأمريكي كريس ماكلوغيدج، والبريطاني جيمس بوشل هم أبرز المُنافسين المعروفين في فئة الجي بي، ولكن قد تظهر أسماء جديدة في هذه البطولة.

ومن ناحية أخرى، أقامت اللجنة المُنظمة لبطولة العالم حفلاً لجميع الوفود المُشاركة في الحدث الكبير يوم أمس، وحضرته جميع الفرق وعلى رأسها فريق قطر تيم.