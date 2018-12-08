اعتماد انطلاق الكروس كانتري من الدوحة

سانت بترسبورج - الراية :

بعد خمسة أيام من الاجتماعات والمحادثات وبمشاركة الوفد القطري لاتحاد السيارات برئاسة عبد الرحمن عبد اللطيف المناعي وعضوية عبد الرزاق الكواري .. اختتمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسيارات “FIA” أعمالها أمس بمدينة سانت بترسبورج الروسية، وذلك برئاسة الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وأصدرت الجمعية العمومية الكثير من القرارات أبرزها فصل بطولة كأس العالم للكروس كانتري إلى بطولتين، الأولى للراليات الصحراوية الطويلة وتتكون من (5) جولات، والبطولة الثانية للباها وتتكون من 8 جولات.

واعتمدت العمومية موعد إقامة رالي قطر الصحراوي أولى جولات بطولة العالم للكروس كانتري، وستنظم الدوحة الجولة الافتتاحية للمرة الأولى بعدما كانت دائمًا تستضيف الجولة الرابعة أو الثالثة، ومن المقرر أن تكون جولة الدوحة في الفترة من 21 إلى 26 فبراير القادم.

وكانت منطقةMENA التابعة للاتحاد الدولي للسيارات اعتمدت رالي قطر الدولي ليكون الجولة الافتتاحية في مارس المقبل.

وتنطلق الجولة الافتتاحية للكروس كانتري لأول مرة من قطر وتقام في فبراير القادم، ثم تنتقل للإمارات في 30 مارس، وستقام الجولة الثالثة لأول مرة في تركمانستان في مايو 2019، أما الجولة الرابعة فتستضيفها كازاخستان في 26 مايو، والجولة الخامسة والأخيرة ستكون بالمغرب في أكتوبر 2019 .

وفي منافسات الباها، ستكون هناك ثماني جولات، وتحتضن موسكو الجولة الأولى ثم الجولة الثانية في دبي، وتنتقل إلى أوروبا حيث الجولة الثالثة في إيطاليا ثم الرابعة باها أرجون إسبانيا ثم الجولة الخامسة باها المجر ويعقبه الجولة السادسة باها بولندا وتحتضن الأردن لأول مرة الجولة السابعة ويختتم الباها في الجولة الثامنة في البرتغال.

وناقشت العمومية أمس الكثير من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها الذي كان مزدحماً بملفات من شأنها المساهمة في تطوير رياضة السيارات العالمية ومجال السياحة والتنقل والشحن والتعديلات الجديدة على اللوائح والحوكمة وترشيح أعضاء جدد لبعض اللجان، وبانضمام أعضاء جدد للاتحاد واستقالات بعض الأعضاء من اللجان.

كما تمت الموافقة على التعديلات الخاصة على اللوائح العالمية في السياحة، وتم انتخاب أعضاء لبعض اللجان، وهي لجنة المنشطات التأديبية، واللجنة الرياضية، ولجنة التنقل، ولجنة الأخلاق، واللجنة التاريخية الدولية .

بوتين يوجه رسالة لـ ”العمومية”

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسيارات ألقاها نائب وزير الرياضة نيابة عنه أمس ، وهي الكلمة التي قال فيها : أرحب بكل المشاركين في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسيارات التي تختتم أعمالها.

وأضاف : سانت بترسبورج هذا الأسبوع تحولت إلى عاصمة حقيقية لرياضة السيارات العالمية في ظل اجتماع المسؤولين باتحادات دول العالم والأندية والمتسابقين والمدربين.

وتابع الرئيس الروسي كلمته: من الضروري الاجتماع لمناقشة القضايا المهنية ووضع خطط للمستقبل عبر العمل المنظم ، إنه لأمر رائع أن تستضيف بلادنا هذا الحدث العالمي.

أسبوع حافل بالاجتماعات .. عبد الرحمن المناعي رئيس اتحاد السيارات:

استمرار الحوار والتواصل ضروري للغاية

وصف عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية الأسبوع المنقضي بالحافل بالنسبة للاجتماعات سواء الاتحاد الدولي للسيارات في سانت بترسبورج وما سبقه من اجتماعات الاتحاد الدولي للدراجات النارية في اندورا.

وقال عبد الرحمن المناعي: سعداء بنتائج الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وتنسيق وبناء جسور مع العديد من الاتحادات الدولية، ووقفنا في النهاية على جدول البطولات للموسم المقبل خاصة تلك التي تخص قطر سواء كروس كانتري أو بطولة الشرق الأوسط.

وأشار رئيس اتحاد السيارات إلى اجتماع المينا والحوار الذي دار فيه ، مؤكداً على أهمية الحوار والتواصل الدائم حتى تكون هناك نتائج ترضي طموحات الجميع.

وعن فصل الباها عن بطولات الكروس كانتري .. قال رئيس الاتحاد القطري: الكروس كانتري بطولة مختلفة تماما عن الباها وتحتاج فرقا أكبر ودعما أكبر وسائقين ، ومن الضروري أن يكون لدى الفريق صبر وقوة تحمل ، على الجانب الآخر فإن الباها لها بطولات عريقة وقديمة خاصة في إيطاليا وأسبانيا والبرتغال.

وأضاف المناعي: نتطلع للجولة الافتتاحية في قطر، وهدفنا تنظيم مميز كالعادة ، وسنرى كيفية تطور هذه البطولة بشكل أكبر في المستقبل وأعتقد أن هناك دولاً ستدخل في البطولة خلال الفترة المقبلة.