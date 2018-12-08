روبي يقود إسبانيول لإحياء آماله

برشلونة - رويترز:

قلب المدرب روبي حظوظ فريقه إسبانيول صاحب النتائج المخيبة وأحيا آمال جماهيره قبل مواجهة قمة قطالونيا ضد برشلونة حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت. وفوز إسبانيول صاحب المركز السابع سيبعده بأربع نقاط فقط خلف برشلونة ويعزز سمعة مدربه الذي قضى موسما في نو كامب كمدرب مساعد. وبدأ روبي مشواره التدريبي في الدرجات الأدنى في إسبانيا مع أندية مثل هوسبيتاليت والفريق الثاني في إسبانيول الذي قاده إلى الدرجة الثالثة. وتسبب نجاحه وسمعته في اكتسابه صداقة تيتو فيلانوفا الذي كان يعمل كمساعد لبيب جوارديولا خلال هيمنة برشلونة على الألقاب. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جوارديولا طلب من روبي الانضمام إلى فريق عمله في بايرن ميونيخ عندما بدأ مسيرته مع الفريق الألماني في 2013. لكن فيلانوفا خليفة جوارديولا في برشلونة هو من أقنعه بالتخلي عن مسيرته كمدرب والانضمام إليه في نو كامب في 2013.