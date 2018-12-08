يوم حاسم للدراجات النارية والسيارات السياحية

متابعة - أحمد سليم:

تقام اليوم المنافسات الرسمية للجولة الأولى الافتتاحية من بطولتي قطر للدراجات النارية “سوبر ستوك 600 سي سي” والسيارات السياحية، التي تقام منافساتها على حلبة الوسيل الدولية، من خلال إقامة السباقين الرئيسيين للدراجات والسيارات.

وكانت الجولة الأولى قد انطلقت أمس من خلال إقامة سباقات التجارب الحرة والتصفيات التأهيلية في البطولتين، والتي شهدت إثارة وندية بين جميع المتسابقين لاحتلال مراكز الانطلاق الأولى خلال السباقات الرئيسية اليوم، حيث يقام السباق الرئيسي الأول للدراجات النارية في الحادية عشرة والنصف صباحاً، على أن يقام السباق الثاني الرئيسي في الثانية والنصف ظهراً، وفي بطولة السيارات السياحية يقام السباق الأول في الواحدة ظهراً على أن يقام السباق الثاني في الرابعة عصراً، ويعقب كل سباق مراسم التتويج.

وتمكن الدراج سعيد السليطي حامل لقب البطولة في العامين الماضيين من حسم التجارب الحرة في بطولة الدراجات النارية بعد منافسات قوية ومثيرة، بعدما حقق أسرع زمن في اللفة وقدره 2.04.924 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.734 ثانية عن أقرب منافسيه الدراج مشعل النعيمي صاحب المركز الثاني بزمن قدره 2.05.214 دقيقة، وعبدالله القبيسي صاحب المركز الثالث والذي سجل زمناً قدره 2.05.372 دقيقة، وسط مشاركة 22 دراجاً.

وواصل السليطي تفوقه في التجارب التأهيلية “السوبر بول” بعدما احتل المركز الأول بزمن قدره 2.04.438 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.858 ثانية عن أقرب منافسيه مشعل النعيمي الذي حلّ ثانياً بزمن قدره 2.05.296 دقيقة، فيما جاء عبدالله القبيسي في المركز الثالث بعدما سجل زمناً قدره 2.05.321 دقيقة.

وفي منافسات الفئة الثانية في الدراجات النارية “تروفي”، تصدر الدراج جاسم آل ثاني التجارب الحرة بعدما سجل أسرع زمن في اللفة وقدره 2.08.870 دقيقة، متفوقاً بفارق 2.108 ثانية عن أقرب منافسيه الدراج الكويتي محمد الزيدان صاحب المركز الثاني بزمن قدره 2.10.978 دقيقة، فيما حل الكويتي الآخر نواف الشعيبي في المركز الثالث بزمن قدره 2.13.604 دقيقة.

وفي منافسات بطولة السيارات السياحية، أحرز السائق عبدالله الخليفي حامل اللقب في النسختين الماضيتين، على متن سيارة “هوندا s” صدارة التجارب التأهيلية بعدما احتل المركز الأول مسجلاً أفضل زمن في اللفة قدره 2.25.368 دقيقة ، متفوقاً بفارق 1.180 ثانية عن أقرب منافسيه أحمد العسيري على متن سيارة “هوندا سيفك” صاحب المركز الثاني بزمن قدره 2.26.548 دقيقة، وجاء ناصر الأحبابي على متن سيارة “تويوتا جي تي” في المركز الثالث بعدما سجل زمناً قدره 2.28.066 دقيقة، ليحصد الخليفي على أول 10 نقاط في بداية رحلة الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي فيما حصل العسيري على 9 نقاط، والأحبابي على 8 نقاط في مشاركته الأولى.