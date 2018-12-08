السد يهدد صدارة الدحيل بنقاط الشحانية

متابعة - صفاء العبد:

قبل السدّ هدية الملك القطراوي ونجح في تقليص الفارق بينه وبين الدحيل المتصدر إلى نقطة واحدة فقط قبل مُواجهة الثلاثاء المُرتقبة، وذلك إثر الفوز الحادي عشر الذي حققه أمس بتغلبه على الشحانية بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمد الكبير في النادي العربي ضمن الجولة (15) لدوري نجوم QNB لكرة القدم.

وشهدت المباراة تجاوز نجم السد بغداد بونجاح الرقم القياسي التهديفي المسجل باسم البرازيلي كليمرسون (27 هدفاً) بعد أن سجّل هدفين جديدين رافعاً رصيده إلى (28) هدفاً في صدارة قائمة الهدافين.. وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لهدف، حيث تقدّم السد بهدف الهيدوس (23)، لكن كلاوديو يدرك التعادل للشحانية (42).. ثم أضاف بونجاح الهدفين الثالث والرابع للسد (49 و76)، قبل أن يضيف الهيدوس الهدف الرابع (90) ليرفع الزعيم رصيده إلى (35) نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد الشحانية عند (16) نقطة في المركز التاسع.. ونجح السد في أن يفرض الكثير من السيطرة في الوسط والأمام، بحيث نجح في الضغط كثيراً على دفاعات الشحانية، وهدّد مرمى عامر العمري أكثر من مرّة كان من بينها تلك التي قطعت من لاعب الشحانية لينفرد بها بونجاح ويواجه الحارس وحده في الجزاء غير أنه يسدد في الحارس بدلاً من الشباك ليهدر واحدة من أسهل الفرص عند الدقيقة (11) قبل أن يعوض حسن الهيدوس عن ذلك في الدقيقة (23) مستثمراً تلك الكرة التي أطلقها عفيف من بعيد لتخرج من يد الحارس ويتابعها الهيدوس بنجاح في المرمى.

واستعاد لاعبو الشحانية فاعليتهم حتى تمكنوا فعلاً من تتويج ذلك بهدف التعادل عند الدقيقة (42)، ومن خلال كرة مررها أمانجوا ليكملها كلاوديو في المرمى، ويقود فريقه إلى الخروج من الشوط الأول بتعادل ثمين. ويعود السد إلى الشوط الثاني ومعه العالمي تشافي، العائد من الإصابة، حيث حلّ بديلاً لأحمد سيار، وهو ما أسهم فعلاً في تصعيد فاعلية السد الهجومية، وأثمر ذلك عن هدف الترجيح الثاني بعد أربع دقائق فقط من بداية هذا الشوط، وكان ذلك من خلال هجمة منسقة مرّر فيها عفيف كرة إلى الهيدوس في اليمين ومنه عرضية إلى بونجاح أمام المرمى ليكملها في الشباك عند الدقيقة (49).

وينجح الهداف الكبير بونجاح بتسجيله الهدف الثالث للسد عند الدقيقة (76) إثر تمريرة عرضية من عفيف في اليسار ليكملها الأول في المرمى.

وفي الرمق الأخير من عمر المباراة يتمكّن حسن الهيدوس من إضافة الهدف الرابع في مرمى الشحانية، وهو هدفه الشخصي الثاني في المباراة ليخرج السدّ من هذه المواجهة بالفوز الحادي عشر له في البطولة.

مورسيا مدرب الشحانية:

من حقنا أن نحلم ما دمنا نعمل

قال خوسيه مورسيا مدرب الشحانية: سعيد بما قدمه اللاعبون خلال المباراة، لكن لا أستطيع أن أكون سعيداً بالنتيجة، والآن ليس أمامنا إلا أن نواصل العمل بثقة كبيرة وسيتحسّن الوضع بكل تأكيد، ففريقنا كان نداً قوياً مع السد، خاصة في الشوط الأول إلا أن فارق الإمكانات وضح لصالح السد مع مرور الوقت واستطاع أن يحقّق الفوز.

وأضاف: المباراة خرجت من بين أيدينا عند الهدف الثالث لكن قبل ذلك كنا مُتواجدين بالمباراة، ولكن الهدف الثالث غيّر الشكل العام للقاء، وما قدّمه الفريق نستطيع أن نبني عليه، وخرجت بانطباع إيجابي من اللقاء وعلينا أن نعمل ونتفاءل بالمستقبل. وقال أيضاً: تصنيفنا من حيث الخبرات في الدوري قليل، ورغم ذلك عندما تلعب مباراة جيدة مع السد لمدة 75 دقيقة أمر مهمّ يجب أن نبني عليه.

وحول وضع الفريق في الدوري، قال: من حقّنا أن نحلم ما دمنا نعمل، ونحن هدفنا البقاء بكل تأكيد بعد ذلك ستتضح الصورة بشكل كبير.

طالب بيوم راحة إضافي قبل المواجهة المرتقبة

فيريرا: تقليص عــدد الفرق أضعف الدوري

متابعة - حسام نبوي:

وجّه البرتغالي فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد رسالة إلى اتحاد الكرة خلال المُؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمس مع الشحانية، مطالباً بيوم راحة إضافي قبل خوض مباراته المؤجلة أمام الدحيل، مؤكداً أن ذلك في الصالح العام خاصة، أن معظم لاعبي السد والدحيل بالمنتخب، قائلاً: أتوجه برسالة إلى الاتحاد إذا كان بالإمكان إعطاؤنا يوماً إضافياً بالنسبة لنا والدحيل، لأن معظم لاعبي السد والدحيل بالمنتخب والمصلحة العامة أن يكون وقت راحة للاعبين أكثر كي يستفيد منهم المنتخب، وتجنباً للإرهاق والإصابات.

وتحدّث فيريرا عن الفوز على الشحانية قائلاً: كانت مباراة صعبة كما شاهدتم، نحن لعبنا تحت ضغط كبير نظراً لمعرفة اللاعبين بنتيجة مباراة الدحيل، وقد لاحظت بعض العصبية من لاعبي السد بسبب هذا الضغط، وهذا أمر طبيعي في حياة اللاعبين أن يكون هناك نوع من أنواع العصبية، وزادت العصبية خاصة في نهاية الشوط الأوّل بعد تسجيل الشحانية لهدف التعادل، وفي الشوط الثاني تحكمنا في المباراة واستطعنا تسجيل أهداف، وفزنا باللقاء، وهذا هو الأهمّ بالنسبة لنا.

وحول التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق للمباراة، قال: تشافي عائد من إصابة لذلك احتفظت به للراحة، وحامد لديه ثلاثة كروت صفراء، وأنا أريده في المُباراة المُقبلة أمام الدحيل، وفي كلّ الأحوال أنا أحبّ الدفع باللاعبين الشباب.

وحول قوة الفريق الهجوميّة وعن إذا كان ذلك بسبب قوة السد أو ضعف الدوري، قال فيريرا: السد فريق قوي، وفي الآسيوية سجلنا أيضاً العديد من الأهداف، وهذا ليس بغريب عن السد منذ قدومي، ونحن نسجل العديد من الأهداف، كما أن دورينا ضعيف، فمنذ قدومي للسد كان هناك 14 فريقاً بالدوري وتقليص العدد إلى 12 أضعف من مستواه من وجهة نظري.

وقال: أتقدم بالتهنئة لبغداد ليس فقط محلياً ولكن آسيوياً لأنه حقق رقماً آسيوياً أيضاً، وهذا النجاح ليس له فقط بل للفريق ككل، وهوما زال أمامه مباريات ليسجل المزيد من الأهداف ويجعل المهمة صعبة على من يليه، وما حقّقه بفضل تعاون زملائه.

تشكيلتا الفريقين

لعب للسد: سعد الشيب في المرمى، وبيدرو وبوعلام خوخي، وطارق سلمان، وياسر أبوبكر (حامد إسماعيل د 70)، ويونج جونج (سالم الهاجري د 83)، وجابي، وأحمد سيار (تشافي د 46)، وحسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وبغداد بونجاح.

ولعب للشحانية: عامر العمري في المرمى، وألفارو ميخيا (سلطان بخيث د 64)، ومصطفى جلال، وكيسي أمانجو، وكلاوديو، ورضا قنبر، وعبدالله اليزيدي، وسعد حسين، ورامين رضائيان، ويونس يعقوب ويوسف هاني (عبدالحميد عناد، د 83).

بطاقة المباراة

- الفريقان: الشحانية والسد.

- المناسبة: الجولة (15) لدوري نجوم QSL لكرة القدم.

الملعب: حمد الكبير في النادي العربي.

- النتيجة: (4 - 1) للسد.

- الشوط الأول: (1 - 1).

- الأهداف: حسن الهيدوس (23 و 90)، وبونجاح (49 و 76) للسد، وكلاوديو (42) للشحانية.

- الحكام: نايف القادري، وطالب سالم المري، وفيصل الشمري، والحكم الرابع جمعة البورشيد، إلى جانب المساعدين الإضافيين عبدالرحمن الجاسم، ومحمد ناصر.

- الإنذارات: كلاوديو، ورضائيان من الشحانية، وبوعلام من السد.

- الطرد: لا يوجد.

- ركلات الجزاء: لا يوجد.

- نتيجـة مبــاراة الذهــاب: (4 - صفر) للسد.