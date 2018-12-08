بطولة العالم للبليارد على خط الانطلاق

متابعة - صابر الغراوي:

يشهد مقرّ اتحاد البليارد والسنوكر اليوم سحب قرعة بطولة العالم للبليارد تسع كرات فردي في نسختها العاشرة على التوالي على أرض الدوحة، وذلك بمُشاركة 212 لاعباً يمثلون 55 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقرّرت اللجنة المنظمة للبطولة إجراء المنافسات على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بعد غدٍ “ الاثنين” وهي المرحلة التمهيدية التي يتنافس فيها 96 لاعباً من أجل التنافس على 12 بطاقة فقط لا غير للتأهل للأدوار الرئيسية للبطولة، وستجري اليوم قرعة الدور التمهيدي وستكون أمام كل لاعب يُشارك في هذه المرحلة ثلاث فرص أيام 10 و11 و12، فيتأهل يومياً أربعة لاعبين ليصل الإجمالي 12 لاعباً ينضمون إلى الـ 116 لاعباً الذين رشّحهم الاتحاد الدولي للمنافسة في الأدوار الرئيسية ليكون العدد 128 لاعباً في الدور الرئيسي، وفي البداية تكون المنافسات في هذه المرحلة تتطلب الفوز في مباراتين متتاليتين للتأهل لدور الـ 64 ومن هذه المرحلة يتمّ اللعب بنظام خروج المغلوب مباشرة حتى النهائيّ.

ومن جانبه، أنهى اتحاد البليارد والسنوكر استعداداته لهذا الحدث العالمي من خلال تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، حيث تمّ اختيار الصالة المغطاة في النادي العربي لتكون مقراً للمُنافسات في ظلّ التعاون بين الاتحاد وإدارة النادي العربي.

صرّح بذلك محمد سالم النعيمي أمين السر العام للاتحاد، والذي أشار إلى أنه تم تشكيل اللجان المُختلفة للبطولة، حيث تمّ اختيار سلطان السويدي عضو مجلس إدارة الاتحاد مديراً للبطولة، ويعقوب فخرو عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للجنة الإدارية والمالية، ومشلش الخيارين رئيساً للجنة الحكام وإيهاب أنور رئيساً للجنة الفنية، وشعيب خان مسؤولاً عن منطقة المُنافسات.

ويشارك منتخبنا الوطني للبليارد في هذه البطولة بخمسة لاعبين منهم أربعة في الأدوار الرئيسية وهم بشار حسين، وعبداللطيف الفوال، ووليد ماجد، وعلي المري، بينما يشارك خميس العبيدلي في الدور التمهيدي الذي ينطلق بعد غدٍ “الاثنين”، وقد استعدّ لاعبونا لهذه البطولة من خلال معسكر تدريبي بمقرّ الاتحاد وسط آمال بتحقيق نتائج جيدة والوصول إلى الأدوار المتقدّمة في المنافسات التي تشهد مشاركة أكثر.

ومن جانبها، قرّرت اللجنة المنظمة عقد الاجتماع الفني وإجراء قرعة الأدوار الرئيسية للبطولة يوم الخميس القادم 13 ديسمبر الحالي بمشاركة الـ 128 لاعباً المُشاركين في هذه المرحلة ومدربيهم، وحرصت اللجنة على أن يتمّ استعراض أهم تعديلات قانون اللعبة وتعليمات لجنة الحكام على اللاعبين خلال هذا الاجتماع، وفي مقرّ إقامة الوفود بفندق هوليداي فيلا حتى لا تكون هناك أعباء في الانتقال أو التحركات.

رئيس الاتحاد الدولي يصل الأربعاء

أعلن الأسترالي أيان أندرسون رئيس الاتحاد الدولي للبليارد عن حضوره للدوحة يوم الأربعاء القادم 12 ديسمبر الحالي للمشاركة في قرعة الأدوار الرئيسية ومتابعة منافسات البطولة، خاصة أن قطر هي التي تحتضن هذه البطولة على مدار عشر سنوات متتالية وسبب أساسي في إظهارها مرة أخرى للنور بعد أن توقّفت عدّة سنوات.

64 مباراة يومياً

تُقام مُنافسات بطولة العالم للبليارد في صالة النادي العربي على 16 طاولة في وقت واحد على أربع فترات يومياً في العاشرة صباحاً، والواحدة ظهراً، والرابعة مساء، والسابعة مساء، ليصل عدد المباريات في اليوم الواحد 64 يومياً حتى يتمّ الانتهاء من مُنافسات البطولة.