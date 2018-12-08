طلاب قسم الإعلام يستعرضون مشاريع تخرجهم

كتبت- هناء صالح الترك:

نظم قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر فعاليتين لمناقشة مشاريع تخرج طلبة القسم لخريف 2018 حيث تم تنظيم فعالية للطالبات وأخرى للطلاب.

وأكد الدكتور نور الدين الميلادي رئيس قسم الإعلام أن مشاريع التخرج تمثل حصاداً علمياً مميزاً ومحطة مهمة من المسار الأكاديمي للطلبة والطالبات قبل التخرج حيث يتسابق الطلاب في إنجاز أعمال جماعية ضمن تخصصات قسم الإعلام وهي الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والإذاعة والتلفزيون والاتصال الاستراتيجي.

وأضاف: في المجمل تبرز هذه المشاريع مستوى التحصيل الأكاديمي النظري بالإضافة إلى المهارات العملية التي اكتسبها الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية بجامعة قطر. والتي تشمل الكتابة الصحفية، والتصميم الجرافيكي، والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وإخراج البرامج الحوارية والتقارير الإخبارية وإنتاج الأفلام الوثائقية، وتصميم الحملات الإعلانية والتوعوية”.

وفي مسار الاتصال الاستراتيجي، قدمت الطالبات ونيه سعد الحميدي، ونور سعد النعيمي، والريم فيصل السويدي، والجوهرة بدر العتيبي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد قيراط حملة بعنوان: “أحيوها ولا تنسوها” وتهدف الحملة إلى إحياء الأماكن الأثرية والتراثية في دولة قطر وإبراز أهميتها للسياحة ولتاريخ قطر وترسيخها في أذهان جميع الأجيال. وقدم الطلبة محمد عبد الناصر أحمد، وطالب علي المري، وطالب محمد العذبة، ومحمد أحمد المهندي حملة بعنوان: “قرّر مسارك“ تحت إشراف أ.د. محمد قيراط وتهدف الحملة إلى توجيه أولياء الأمور إلى العناية بأبنائهم، وتشجيعهم على اختيارات المسارات العلمية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

كما قدمت الطالبات مريم علي حسن، وفاطمة مبارك الهاجري، ونورة عبدالرحيم المناعي حملة بعنوان: “النافذة” تحت إشراف دكتورة رنا حسن وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية دمج فئة ذوي الإعاقة في العالم الرقمي والتطور التكنولوجي، وتمكينهم من ممارستها بمهارات عالية تحت مسمى النفاذ الرقمي. وقدمت الطالبات نور بخيت، وسمية الكواري، وبسمة أبو يونس، ونيلة الرميحي مشروع حملة بعنوان: “حيّاكم” تحت إشراف د. رنا حسن، وهي حملة تهدف إلى خدمة السياحة وتطوير الخدمات المقدمة من دولة قطر لإنجاح أكبر حدث رياضي في العالم وهو مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ وأيضًا الفائدة التي ستقدمها بعد الانتهاء من هذا الحدث من خلال تطبيق حياكم الذي سيوفر معلومات تثقيفية وخدمات توفر سبل الراحة والرفاهية للمشجعين والسياح أثناء تواجدهم في قطر.

الإذاعة والتلفزيون

وفي مشاريع مسار الإذاعة والتلفزيون، قدمت الطالبتان نور النعيمي، وفرح الأسدي الفيلم الوثائقي “Divergent”تحت إشراف أ.د. شاكر عيادي وهو يعرض تجربة فتاة عربية كسائقة لسيارة أجرة في قطر.

وقدم الطالبان راشد المري، ورامي الكربي برنامجاً تلفزيونياً بعنوان: “لكل صورة قصة” تحت إشراف د. فؤاد عبدالعزيز البرنامج التلفزيوني”لكل صورة قصة” برنامجٌ أسبوعي يُبث على مدار السنة، وهو برنامج اجتماعي للجمهور العام ومدته ١٥دقيقة. بناء البرنامج يعتمد على عرض بعض الصور الفوتوغرافية التي وثقت أحداثاً وقعت في الماضي، ويستعين البرنامج بباحثين ومصورين محترفين لقراءة فحوى ومعاني الصور المختارة وقصصها والأحداث التي جرت في فترة تصويرها.

ومن مشاريع التخرج في مسار الصحافة، قدمت الطالبات سارة الهاجري، وعائشة المناعي، ولطيفة المهندي، وميثة الهاجري مجلة “آفاق سياحية“ تحت إشراف د. كمال حميدو. وقدم الطلبة عبد الله منصور الكعبي، وعلي أحمد قادري، ومحمد عبد العزيز علي، ويوسف علي صويلح موقعاً إلكترونياً بعنوان التطوع: كأس العالم ٢٠٢٢ تحت إشراف د. الصادق رابح. يقوم هذا المشروع وهو عبارة عن إنشاء موقع إلكتروني بتسليط الضوء على موضوع التطوع في مونديال قطر ٢٠٢٢