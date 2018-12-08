نماء يواصل فعالياته الشهرية لبرنامج ملهمين

الدوحة- الراية :

يواصل برنامج “ملهمين” الذي يقدمه مركز الإنماء الاجتماعي-نماء، تحقيق أهدافه المتمثلة في إتاحة الفرص أمام رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على النمو والازدهار، عن طريق استثمار كل ما تتيحه الدولة من إمكانات ليحققوا ذاتهم ويقدموا أفكارهم ومشاريعهم بالشكل الذي يتماشى مع تطلعات دولة قطر.

وانطلقت فعاليات برنامج “ملهمين” لهذا الشهر تحت شعار “أسلوب حياة صحي ومبتكر”، وارتكز البرنامج على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت أسلوب الحياة الصحي والمبتكر، فضلاً عن المتحدثين الذين قدموا للحضور خلاصة تجاربهم الناجحة والمحفزة والملهمة لتحفيز الروح الريادية لدى الشباب، وضمت قائمة المتحدثين مجموعة مميزة من الرياديين، وهم: الدكتور عبد الحكيم الشمسي مؤسس شركة يورك قطر، والسيد راشد عابد المدير التنفيذي لشركة جارمن قطر، والسيد عاطف معمري المدير العام باور هاوس، والسيد عبد الله العلي شريك مؤسس مطعم لوكالوريز، والسيد هيثم خالد مؤسس شركة ايفولف.

وقالت السيدة آمال عبد اللطيف المناعي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء: تأتي منصة ملهمين كواحدة من المبادرات المختلفة شكلاً وموضوعاً إذ ترتكز على فكرة جديدة ومبتكرة، تتلخص تلك الفكرة في شعار البرنامج لهذا الشهر وهو “أسلوب حياة صحي ومبتكر”، كما يعتمد البرنامج بشكل عام في فكرته الفريدة على استضافة نخبة من المستثمرين مع رواد الأعمال من الشباب، ليستفيد هؤلاء الشباب بشكل مباشر من أصحاب الخبرة وتجاربهم الناجحة.

وتابعت: تمكن تلك المنصة رواد الأعمال الشباب من عرض مشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين المنتقين بعناية من المشتغلين والمهتمين بالاستثمار في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يعود بالإيجاب عليهم وعلى مستقبلهم، وكذلك سينعكس ذلك على المجتمع بشكل عام.