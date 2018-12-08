رئيس الوزراء: قطر تكرس التزاماتها الدولية بمكافحة الفساد

الدوحة- الراية : ثمن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حِرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تسليم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في ماليزيا. وقال عبر تغريدة على حساب معاليه الرسمي على “تويتر”: حِرص سيدي سمو الأمير على تسليم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في #ماليزيا يؤكد تكريس دولة قطر# لقيمها والوفاء بالتزاماتها محلياً ودولياً لترسيخ وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة كافة أشكال الفساد.

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