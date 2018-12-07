كـليـة الصيـدلـة تكــرم طـالباتها المتميـزات

كتبت - هناء صالح الترك:

كرمت كلية الصيدلة اثنين و تسعين (92) من طالباتها المدْرجات على قائمة العميد خلال حفل أقيم خصيصاً للاحتفاء بتفوقهن. و قد تم تكريم طالبات السنة التحضيرية لبرنامج الصيدلة و طالبات بكالوريس الصيدلة اللواتي تمكنّ من الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 في الفصلين خريف 2017 و ربيع 2018 من العام المنصرم. حضر الحفل كل من الهيئة الإدارية للكلية، أعضاء هيئة التدريس، والطالبات المكرمات و ذويهم. و شمل التكريم على تقليد الطالبات المتفوقات مشبك التميز بالإضافة إلى منحهن شهادات التفوق من قبل عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد دياب. بالإضافة إلى ذلك، فقد كرمت الكلية تسع عشرة (19) طالبة لحصولهن على جوائز دولية ومحلية خلال العام الماضي.

استهلت الحفل الدكتورة آلاء العويسي، العميد المساعد لشؤون الطلبة في الكلية الصيدلة بكلمة رحبت فيها بالمتفوقات وذويهم وتحدث الدكتور محمد دياب عميد الكلية عن أهم منجزات الكلية خلال العام الأكاديمي المنصرم. كما ألقت خريجة كلية الصيدلة وطالبة الماجستير سوسن المقداد كلمة نيابة عن زميلاتها المتفوقات. واختتم الحفل بتوزيع مشبك التميز وشهادات التقدير على الطالبات المكرمات.

وقال د. محمد دياب عميد كلية الصيدلة: يعد حفل قائمة العميد والفعاليات المماثلة فرصة ثمينة لكلية الصيدلة لتقدير جهود الطالبات اللواتي استطعن التميز في أدائهن الأكاديمي بتحقيق أعلى الدرجات. ومن خلال هذا الحفل، يتاح للطالبات الاحتفاء بإنجازاتهم مع ذويهم، أعضاء هيئة التدريس، والمسؤولين في الكلية. كما يتم تسليم الطالبات مشابك التميز وشهادات التقدير. إن هذه الفعالية تتوافق مع خطة جامعة قطر الاستراتيجية للتميز، وقالت د. آلاء العويسي، العميد المساعد لشؤون الطلبة في كلية الصيدلة، أثبتت طالباتنا في كلية الصيدلة، كما عهدناهم، الكفاءة العلمية والأكاديمية المرموقة واجتزن بجدارة متطلبات الحصول على هذا التكريم في هذا اليوم، وحصدن جوائز محلية وعالمية، فالتفوق ليس وليد اللحظة بل هو نتاج جهد وسهر وعمل دؤوب.

نحن فعلا فخورون بجميع طالباتنا وخريجينا وستكون طالباتنا وخريجونا دوما أينما حلوا سفراء مشَرفين لكلية الصيدلة، لجامعة قطر ودولة قطر وجزءاً أساسياً لا يتجزأ من مسيرة نجاح كليتنا وتميّزها. وأعربت د. أماني الحداد، إحدى خريجات برنامج دكتور الصيدلة والتي تعمل حالياً كصيدلانية سريرية في وحدة الخدمات الصيدلية الإكلينيكية في مؤسسة سدرة الطبية: إن التفوق أمنية يتمناها جميع الطلاب ولكن لا ينالها سوى من بذلوا قصارى جهدهم في متابعة مناهجهم الدراسية.

ولكن جهود طالبات كلية الصيدلة لا تشكل سوى أحد عوامل هذا النجاح إذ إن كلية الصيدلة لها دور رئيسي وفضل من بعد فضل الله عزوجل في إتاحة فرص ذهبية لطالباتها للنجاح، فأنا وزميلاتي نحمد الله أولا ثم نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان على جهودهم معنا. نجاحي اليوم ونجاح جميع زميلاتي الطالبات نهديه إلى أمنا قطر، اعترافاً بفضلها، ونطمح دائمًا في جعل اسمها مرفرفا في الأعالي. ومن جهاتها قالت طالبة برنامج دكتور الصيدلة ديمة القواص، وهي صاحبة أكبر عدد من مشابك التميز في الكلية: “إن تحقيق التميز الأكاديمي صعب، لكنه في ذات الوقت مجز. إن الإدراج على قائمة العميد شرف يمكن تحقيقه بالمثابرة الجادة، دعم العائلة، وتوجيه الأساتذة.

إنني شديدة الامتنان للكلية لتقديرها المستمر لجهود طالباتها، وإخلاصهم، وقدراتهم المتميزة، كما أنني ممتنة لتشجيعهم المستمر لنا للاستمرار في تحقيق التميز الأكاديمي عن طريق توفير خبرات علمية متنوعة. وأقول للطلبة الجدد: يمكنكم النجاح، الاستمتاع، وبناء مستقبلكم! فتنظيم الوقت سيمكنكم من تحقيقهم جميعاً” . وقالت الطالبة أسماء بوجلوف، وهي طالبة في السنة الأولى: ”لقد كان من المبهج الاحتفال بهذا الحدث مع عدد كبير من زميلاتي الطالبات. إنه لشرف عظيم أن يتم إدراجي على قائمة العميد. لقد دفعني هذا الإنجاز للعمل بجد أكبر وللسعي لاستغلال قدراتي لتحقيق أهدافي في النجاح” .