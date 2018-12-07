ضبط الطالب المسؤول عن تصوير اختبار العربية

الدوحة - الراية:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ الراية عن ضبط الطالب المسؤول عن تصوير اختبار اللغة العربية داخل لجنة الاختبار وتسريبه إلى خارج اللجنة بهدف الغش. وأكد المصدر أن التحقيق جارٍ مع الطالب من قبل الجهات المختصة بعد ثبوت الأدلة تمهيداً لتطبيق القرار الوزاري عليه والذي يقضي بإلغاء اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفّه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أياً من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها. كما يشمل القرار الطالب الذي يشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكوّنة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، وإذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى صورة من ورقة اختبار اللغة العربية في ثاني أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الثانوية العامة، ما يؤكد استخدام الهاتف الجوال في الغش داخل لجان الاختبار. وطالب مواطنون وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة معرفة المتسببين في حالات الغش والتصدي لمثل تلك الحالات وتشديد العقوبات على المتورطين في عملية الغش. وأكد الأستاذ حسن عبدالله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، خلال مداخلة مع برنامج “وطني الحبيب صباح الخير” أمس، أن الغش عبر الجوال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة. وقال: كالعادة أثناء الاختبارات يحاول البعض التشويش، ورصدنا ذلك على مواقع التواصل، وما أثير من زعم حول حدوث تسريب في الاختبار أو ظاهرة غش بين الطلاب.. ونؤكد مرّة أخرى، عدم حدوث أي تسريب في اختبارات الشهادة الثانوية، وهذا ما أكدنا وأعلنا عنه مراراً، وذلك لأن التسريب يكون قبل بدء الاختبار وليس بعده.

ونوّه بحرص الوزارة على مستقبل الطلاب، حيث تعمل دائماً على تحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، فمثلما تقوم بإجراءات محكمة لضمان وصول الاختبارات في اللجان المختلفة في الوقت المحدّد، أيضاً توفر أجهزة تفتيش إلكترونية لجميع المدارس للكشف على الطلاب قبل دخول قاعات الاختبار لمنع إدخال أجهزة الكترونية معهم مثل الجوال.

وأوضح أنه يحدث أحياناً، وفي نطاق ضيق، أن يخبئ الطالب جهازه بطريقة معينة لا يكتشفها المراقب إلى داخل قاعة الاختبار ويصوّر ورقة الأسئلة ويتعاون مسبقاً مع شخص خارج القاعة للحصول على الإجابات.. وتظل هذه عملية صعبة، وإن حدثت يتم التعامل معها بجدية وفقاً للقرارات الوزاريّة الخاصّة بذلك والمدرجة بسياسة تقييم الطلبة.

وأضاف: في السنوات الماضية أحيلت حالات فردية إلى الشؤون القانونية لإجراء اللازم بحقها وتطبيق العقوبات.

وأكد أن القرار الوزاري الأخير بشأن العقوبات بحق الطلاب المُخالفين تصل إلى حرمان الطالب الغشاش من الدراسة وإلغاء اختباراته، داعياً الطلاب إلى حسن الاستعداد للاختبارات، وتجنّب اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تضرّهم وتضرّ مجتمعهم.