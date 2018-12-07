صاحب السمو: توظيف الطاقات القطرية الماليزية لخدمة الشعبين

الدوحة - الراية: أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن مباحثات سموه مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا كانت فرصة ممتازة لتوظيف الطاقات المشتركة في خدمة أهداف الشعبين القطري والماليزي وشعوب المنطقة.

وقال سموه عبر تغريدة على حساب سموه الرسمي على “تويتر”: “العلاقات مع ماليزيا تتوفر على آفاق تعاون واسعة ومتعدّدة في ضوء تجربتها التنمويّة الرائدة والأبعاد الاقتصاديّة التكامليّة بين بلدينا”.

وأضاف سموه: مباحثاتي مع رئيس الوزراء د.مهاتير محمد كانت فرصة ممتازة لإعطاء قوة دفع كبيرة لرغبة بلدينا في توظيف طاقاتنا المُشتركة في خدمة أهداف شعبينا وشعوب المنطقة”.

وعبر حساب سموه الرسمي على “انستجرام” قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: “سعدت بلقائي بدولة رئيس الوزراء الماليزي وبالمحادثات الناجحة التي أجريناها سوية حول عدّة ملفات حيويّة تهمّ بلدينا وشعوب المنطقة واستقرارها وازدهارها”.