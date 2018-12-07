اخبار الخليج / اخبار قطر

رئيس الوزراء يفتتح مستشفى حزم مبيريك العام

0 نشر
0 0

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

5a37160ac4.jpgمعاليه اطلع على مختلف العيادات المتخصصة والمرافق التابعة
detailed2_bullet_arrow.jpgقسم للطوارئ و118 سريراً موزعة للمرضى الداخليين والرعاية المكثفة
detailed2_bullet_arrow.jpgمهبط لمروحيات الهليكوبتر للتمكين من نقل المرضى المصابين بحالات حرجة
detailed2_bullet_arrow.jpgالمستشفى قــادر على عــلاج مئـات المرضى يومياً وتوفير أفضل مستــويــات الرعـــاية

الدوحة - قنا: افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح أمس مستشفى حزم مبيريك العام التابع لمؤسسة حمد الطبية.


f73ffebe09.jpg

وعقب الافتتاح، قام معاليه بجولة في المستشفى استمع خلالها لشرح عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، واطلع على مختلف العيادات المتخصصة والمرافق التابعة.

c5f2df7128.jpg

يقع مستشفى حزم مبيريك العام في قلب المنطقة الصناعية بالدوحة، ويضم قسماً للطوارئ و118 سريراً، موزعة بين وحدات المرضى الداخليين ووحدة الرعاية المكثفة، ما يمنحه القدرة على علاج مئات المرضى يومياً، وتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم وتعزيز السعة الاستيعابية في منظومة الرعاية الصحيّة بكاملها ضمن شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية. كما تتضمّن مرافق المستشفى، مهبطاً لمروحيات الهليكوبتر الذي يتيح نقل المرضى المصابين بحالات حرجة باستخدام المروحيات إلى مستشفى حمد العام في غضون 7 دقائق.

ee93d1a5aa.jpg

 رافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومؤسسة حمد الطبية.

                   

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مستشفى حزم مبيريك العام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى