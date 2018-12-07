رئيس الوزراء يفتتح مستشفى حزم مبيريك العام

وعقب الافتتاح، قام معاليه بجولة في المستشفى استمع خلالها لشرح عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، واطلع على مختلف العيادات المتخصصة والمرافق التابعة.

يقع مستشفى حزم مبيريك العام في قلب المنطقة الصناعية بالدوحة، ويضم قسماً للطوارئ و118 سريراً، موزعة بين وحدات المرضى الداخليين ووحدة الرعاية المكثفة، ما يمنحه القدرة على علاج مئات المرضى يومياً، وتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم وتعزيز السعة الاستيعابية في منظومة الرعاية الصحيّة بكاملها ضمن شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية. كما تتضمّن مرافق المستشفى، مهبطاً لمروحيات الهليكوبتر الذي يتيح نقل المرضى المصابين بحالات حرجة باستخدام المروحيات إلى مستشفى حمد العام في غضون 7 دقائق.

رافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومؤسسة حمد الطبية.