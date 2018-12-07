قطر وماليزيا تكثفان الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين

كوالالمبور- قنا: التقى حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، بمكتبه في العاصمة كوالالمبور صباح أمس.

جرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائيّة بين البلدَين وسُبل دعمها وتعزيزها في مُختلف المجالات، للوصول بمُستواها إلى آفاق أرحب.

كما تبادل سموّ الأمير ودولة الدكتور مهاتير محمد وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدوليّة بما فيها الأزمة اليمنية والأزمة السورية.

كما تناول اللقاء جهود ماليزيا المُقدّرة لمُساعدة اللاجئين الروهينغا، حيث اتّفق الجانبان على تكثيف الجهود الإنسانيّة والأعمال الخيريّة لمُساعدة اللاجئين في محنتهم.

وتناول اللقاء أيضاً الأزمة الخليجيّة، حيثُ أعرب دولة رئيس الوزراء الماليزيّ عن ضرورة حلّها بالحوار والطرق الدبلوماسيّة بين الأطراف المعنية.

حضر اللقاء عددٌ من أصحاب السّعادة أعضاء الوفد الرسميّ المُرافق.

كما حضره من الجانب الماليزيّ عددٌ من أصحاب السّعادة الوزراء.