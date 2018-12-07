صاحب السمو يحضر مأدبة غداء رئيس الوزراء الماليزي

كوالالمبور - قنا: حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة الغداء التي أقامها دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا تكريماً لسموه والوفد المرافق وذلك بالعاصمة كوالالمبور أمس. حضر المأدبة من الجانب الماليزي عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين.

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